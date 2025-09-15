Megjelent az aggasztó jelentés: egy egész kontinens fogja megszenvedni a klímaváltozást

Ausztrália első Nemzeti Éghajlati Kockázatértékelése szerint az országnak gyakoribb és súlyosabb árvizekre, ciklonokra, hőhullámokra, aszályokra és bozóttüzekre kell felkészülnie. Chris Bowen klímaváltozási miniszter hangsúlyozta, hogy az ausztrálok már most is szembesülnek a klímaváltozás következményeivel, és minden megakadályozott felmelegedési fok segít elkerülni a legsúlyosabb hatásokat a jövő generációi számára.
A 72 oldalas jelentés - amelyet napokkal a kormány 2035-ös kibocsátáscsökkentési céljainak bejelentése előtt tettek közzé - három globális felmelegedési forgatókönyvet vizsgált: 1,5°C feletti, 2°C feletti és 3°C feletti hőmérséklet-emelkedést. Ausztrália már elérte az 1,5°C feletti felmelegedést, és a jelentés szerint 3°C-os emelkedés esetén a hőséggel kapcsolatos halálesetek száma Sydneyben több mint 400%-kal, Melbourne-ben pedig közel háromszorosára nőhet.
A dokumentum szerint 2050-re a partmenti közösségek közül egyre több kerül majd "magas és nagyon magas kockázatú területekre", ami a jelenlegi népességszint mellett több mint 1,5 millió embert érinthet. Különösen veszélyeztetettek Észak-Ausztrália területei, a távoli közösségek és a nagyvárosok külső kerületei.
A jelentés figyelmeztet, hogy a korallzátonyok, mint a Nagy-korallzátony Queenslandben és a Ningaloo-zátony Nyugat-Ausztráliában - amelyeket már most is rekordmértékű kifehéredés sújtott - a melegedő óceánok miatt még nagyobb "kifehéredési és biodiverzitás-veszteségi" kockázatnak lesznek kitéve.
A kormány a jelentésre válaszul nemzeti alkalmazkodási tervet tett közzé, amely részletezi, hogyan működhetnek együtt a szövetségi, állami és helyi kormányzatok az éghajlati problémák kezelésében.
Ausztrália vállalta, hogy 2030-ig 43%-kal csökkenti kibocsátását, de továbbra is kritikák érik a fosszilis tüzelőanyagoktól való erős függősége miatt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
