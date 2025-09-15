Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő hétfői sajtótájékoztatóján azt mondta, „de facto” már háború van Oroszország és a NATO között.

A NATO de facto résztvevője ennek a háborúnak. Közvetlen és közvetett támogatást nyújt a kijevi rezsimnek. Teljes bizonyossággal mondhatjuk, hogy a NATO harcol Oroszország ellen

– fogalmazott Peszkov.

A szóvivő elmondta továbbá, Moszkva továbbra is készen áll a háború békés rendezésére, de Kijev mesterségesen lassítja a folyamatot, az európaiak pedig nem akarják kezelni a „válság” kiváltó okait.

Peszkov elismerte, hogy

az Oroszország és Ukrajna közötti tűzszüneti tárgyalások elakadtak,

de szerinte Kijev nem mutat rugalmasságot és készséget a rendezés komoly megvitatására.

(Forrás: Reuters, TASZSZ)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images