Olyan fegyvert kapott az amerikai hadiflotta, amivel Peking hadihajóit játszi könnyedséggel veheti célba

Új felvételek kerültek nyilvánosságra, amelyeken az amerikai P-8 Poseidon tengerészeti járőrgép AGM-158 LRASM (Long Range Anti-Ship Missile) cirkálórakétákkal felszerelve látható. A szárnyak alatti függesztési pontokon elhelyezett fegyverek komoly fejlesztést jelentenek a haditengerészeti repülőgép számára.

A fejlesztés előtt a Poseidon arzenálja hagyományos bombákra, torpedókra, tengeri aknákra, valamint az AGM-84 Harpoon hajó elleni rakétákra korlátozódott. Utóbbiak hatótávolsága a különböző változatoktól függően mindössze 140-315 kilométer között mozgott.

Az új AGM-158 LRASM rakéták használatával a repülőgép jelentősen nagyobb távolságból indíthat támadást ellenséges hajók ellen. Bár a pontos hatótávolságról eltérő adatok állnak rendelkezésre,

a szakértők 320 és 900 kilométer közötti értékeket említenek.

A rakéta további előnye a nagyobb, 453 kilogrammos robbanófej, szemben a Harpoon 222-360 kilogrammos töltetével.

Ráadásul LRASM cirkálórakéta lopakodó kialakítása megnehezíti a felderítését és elfogását, míg irányítórendszere passzív radart, infravörös érzékelőt, GPS-t és inerciális célkövető rendszert kombinál a pontos találat érdekében.

A rakéták integrációja a P-8 Poseidon fedélzetére 2020-ban kezdődött, és a tervek szerint 2026-ra fejeződik be.

A P-8 Poseidon négy AGM-158 LRASM rakéta hordozására képes a külső függesztési pontokon. Bár a repülőgép belső fegyvertérrel is rendelkezik, egyelőre nincs információ arról, hogy ott is elhelyeznének ilyen rakétákat.

Az új fegyverzet különösen fontos az Egyesült Államok számára a kínai flotta jelentette növekvő fenyegetés miatt.

