Örülhet Donald Trump legrosszabb rémálma: fontos elismerést kapott

Az elmúlt hónapokban őszinte beszélgetéseket folytattam vele. Voltak nézeteltéréseink. De eszmecseréink során olyan vezetőt ismertem meg, aki osztozik elkötelezettségemben egy olyan New York iránt, ahol a gyermekek biztonságban nőhetnek fel, és ahol minden család számára adottak a lehetőségek. Olyan vezetőt hallottam megszólalni, aki arra összpontosít, hogy New York City megfizethető legyen – és ezt a célt lelkesen támogatom
- írta Hochul a New York Times hasábjain megjelent véleménycikkében. Hochul bizonyára azt is számításba vette, hogy jövőre indul a második teljes kormányzói ciklusáért, és neki is meg kell majd mérkőznie a párton belüli kihívóival.
Hochult jelentős nyomás alatt tartotta a párt progresszív szárnya, hogy támogassa a feltörekvő Mamdanit, aki a júniusi demokrata előválasztáson legyőzte a kormányzó közvetlen elődjét, a 2021-ben botrányos körülmények között lemondott Andrew Cuomót. Cuomo függetlenként folytatja a polgármesteri kampányt, de a közvélemény-kutatások finoman szólva sem neki kedveznek. Levetette a demokrata színeket Eric Adams, a korrupciós botrányoktól sem kímélt jelenlegi polgármester is.
Két másik, szintén New York-i prominens demokrata, Chuck Schumer szenátusi és Hakeem Jeffries képviselőházi frakcióvezetők továbbra sem álltak ki Mamdani mellett, hiába a nyomásgyakorlás.
A hétvégén port kavart, hogy az Iowában felszólaló Chris Van Hollen marylandi szenátor élesen bírálta a "szenátusban és képviselőházban ülő számos New York-i képviselőt", akik szerinte "a pálya szélére álltak".
Az efféle gerinctelen politika az, amiből elegük van az embereknek. Támogatniuk kell őt – mégpedig azonnal
- célzott saját párttársaira Van Hollen.
Donald Trump amerikai elnök sajtóértesülések szerint Cuomóval és Adamsszel is egyeztetett potenciális visszalépésekről Mamdani legyőzése érdekében, akit az "ő kicsi kommunistájának" nevezett nemrégiben.
Mamdani, aki azóta jelentős gesztusokat tesz a demokraták mérsékelt szárnyának, az előválasztási kampányban Trump "legrosszabb rémálmaként" hivatkozott magára, mivel "egy progresszív muszlim bevándorló, aki valóban küzd azokért a dolgokért, amelyekben hisz".
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Trumptól várja Magyarország szankciós vétójának megakadályozását az EU
Amerika ultimátuma vagy egységet teremt a NATO-ban, vagy az időhúzás egy újabb eszköze lesz.
Lecsaphat az ellenzéki csoportokra Trump: "a baloldalon van a probléma"
A Kirk-gyilkosság árnyékában.
Ez már nem találgatás: tényleg nagy pofont kaptak a vállalatok a vámháború miatt
Nem lett igaza Trumpnak
Egy hónap, 15 állomás: országjárásra indul a Portfolio és a KAVOSZ
Mindent megtudhatsz, amit a vállalati finanszírozásról tudni akartál.
A kínaiak nyomulnak, az európaiak védekeznek - Itt az autóipar jövője
Közben megy a vita a benzines és dízeles autók haláláról.
A Kirk-gyilkosság volt az utolsó csepp a pohárban? Kulcsfontosságú emberét rúghatja ki Donald Trump
Nem valami elégedettek vele.
Medvegyev: ha valami, ez biztos háborúhoz vezetne a NATO és Oroszország között
Menetrend szerint érkezik a volt orosz elnök fenyegetése.
Adatközpontok nélkül nincs AI-forradalom – mit lépnek a hazai cégek?
Töltse ki a kérdőívünket!
A stabilcoinok léte garantálhatja a dollár és Amerika szerepét a világgazdaságban
Nyáron elfogadták Amerikában a "zseni" szabályozást, amely új kapcsolatot jelent a kriptodevizák és a hagyományos pénzrendszer közt. A szabályozás komoly hullámokat kavart, a tradicionális
5 ezren igényelték az Otthon Startot egy hét alatt. De mennyire magas valójában ez a szám?
5 ezren igényelték egyetlen hét alatt az Otthon Start hitelt. Munkanapokra vetítve ez napi ezer igényést jelent, ami igen magas szám. De mégis mennyire kiugró ez az érdeklődés? Ha a havi lakás
Pénzgyáros AI
Az AI az új vasút - írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th
Kelet-Közép-Európa - hogyan tudjuk kontrollálni a saját sorsunkat?
Kelet-Közép Európa jövőjét a rendelkezésre álló erőforrások és képességek, röviden a potenciál határozza meg. A kérdés, hogy a potenciált mennyiben tudjuk felhasználni a régió polgá
Top 10 osztalék részvény - 2025. szeptember
Szeptember másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőz
Két éves a bejelentővédelmi törvény
2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd
Az energetikai dekarbonizációban is szerepet kaphat a hidrogén
Miközben a hidrogénmeghajtás fontos eszköze lehet a közlekedés kizöldítésének, arról lényegesen kevesebb szó esik, hogy a hidrogén az ipar dekarbonizációjában is sz
Ezek a befektetések aranybányák - szó szerint!
Közel két évvel ezelőtt, az árfolyam kitörése előtt pár hónappal azt írtam elemzésemben, hogy az aranyárfolyam radikális emelkedése szinte garantált, akár háromszorozhat is a sárga... Th
Mi lesz a kormány ötezermilliárdos tervével? Szaporodnak a kérdőjelek
Portfolio Checklist: mikor lesz Paks II-es áram a konnektorunkban?
Erre kevesen számítottak: ő most a világ leggazdagabb embere
Újra hasít az AI-sztori.
Mi lesz veled, magyar búza? Drasztikus váltás kell
Aduász lehet a búza itthon, a fajtaválasztáson és a technológián azonban nagyon sok múlik.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod