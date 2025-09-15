  • Megjelenítés
Örülhet Donald Trump legrosszabb rémálma: fontos elismerést kapott
Globál

Örülhet Donald Trump legrosszabb rémálma: fontos elismerést kapott

Portfolio
Kathy Hochul, New York állam demokrata párti kormányzója vasárnap támogatásáról biztosította a párt New York-i polgármesterjelöltét, Zohran Mamdanit, ami számottevő elismerést jelent a 33 éves szocialista politikus számára a demokrata pártelit, az úgynevezett establishment részéről - fogalmaz a Politico témában megjelent cikke.

Az elmúlt hónapokban őszinte beszélgetéseket folytattam vele. Voltak nézeteltéréseink. De eszmecseréink során olyan vezetőt ismertem meg, aki osztozik elkötelezettségemben egy olyan New York iránt, ahol a gyermekek biztonságban nőhetnek fel, és ahol minden család számára adottak a lehetőségek. Olyan vezetőt hallottam megszólalni, aki arra összpontosít, hogy New York City megfizethető legyen – és ezt a célt lelkesen támogatom

- írta Hochul a New York Times hasábjain megjelent véleménycikkében. Hochul bizonyára azt is számításba vette, hogy jövőre indul a második teljes kormányzói ciklusáért, és neki is meg kell majd mérkőznie a párton belüli kihívóival.

Hochult jelentős nyomás alatt tartotta a párt progresszív szárnya, hogy támogassa a feltörekvő Mamdanit, aki a júniusi demokrata előválasztáson legyőzte a kormányzó közvetlen elődjét, a 2021-ben botrányos körülmények között lemondott Andrew Cuomót. Cuomo függetlenként folytatja a polgármesteri kampányt, de a közvélemény-kutatások finoman szólva sem neki kedveznek. Levetette a demokrata színeket Eric Adams, a korrupciós botrányoktól sem kímélt jelenlegi polgármester is.

Két másik, szintén New York-i prominens demokrata, Chuck Schumer szenátusi és Hakeem Jeffries képviselőházi frakcióvezetők továbbra sem álltak ki Mamdani mellett, hiába a nyomásgyakorlás.

A hétvégén port kavart, hogy az Iowában felszólaló Chris Van Hollen marylandi szenátor élesen bírálta a "szenátusban és képviselőházban ülő számos New York-i képviselőt", akik szerinte "a pálya szélére álltak".

Az efféle gerinctelen politika az, amiből elegük van az embereknek. Támogatniuk kell őt – mégpedig azonnal

- célzott saját párttársaira Van Hollen.

Donald Trump amerikai elnök sajtóértesülések szerint Cuomóval és Adamsszel is egyeztetett potenciális visszalépésekről Mamdani legyőzése érdekében, akit az "ő kicsi kommunistájának" nevezett nemrégiben.

Mamdani, aki azóta jelentős gesztusokat tesz a demokraták mérsékelt szárnyának, az előválasztási kampányban Trump "legrosszabb rémálmaként" hivatkozott magára,  mivel "egy progresszív muszlim bevándorló, aki valóban küzd azokért a dolgokért, amelyekben hisz".

Kapcsolódó cikkünk

Hosszú évek óta nem fenyegette olyan lázadás az amerikai elitet, mint most – Fülüket-farkukat behúzva menekülhetnek?

Abszurd botrány a metropoliszban: csak egy chipses zacskó kellett a bajhoz

Olyan hírt kapott Donald Trump legrosszabb rémálma, ami hallatán majd kiugorhat a bőréből

Kemény fenyegetést küldött Donald Trump: jó magaviseletre intette az üstökösként berobbant ellenlábasát

Asztalt boríthat a baloldal csillogó szemű reménysége – Tökéletes mumus válhat Trump rémálmából?

Nem sokáig türtőztette magát Donald Trump: páros lábbal szállt bele a "legrosszabb rémálmába"

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Pénzgyáros AI

Az AI az új vasút -&#160;írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th

RSM Blog

Két éves a bejelentővédelmi törvény

2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
donald trump usa elnök egyesült államok
Globál
Lecsaphat az ellenzéki csoportokra Trump: "a baloldalon van a probléma"
Pénzcentrum
Ezekre az új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt a IV. és XV. kerületben: itt a lista!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility