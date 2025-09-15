Örülhet Donald Trump legrosszabb rémálma: fontos elismerést kapott

Az elmúlt hónapokban őszinte beszélgetéseket folytattam vele. Voltak nézeteltéréseink. De eszmecseréink során olyan vezetőt ismertem meg, aki osztozik elkötelezettségemben egy olyan New York iránt, ahol a gyermekek biztonságban nőhetnek fel, és ahol minden család számára adottak a lehetőségek. Olyan vezetőt hallottam megszólalni, aki arra összpontosít, hogy New York City megfizethető legyen – és ezt a célt lelkesen támogatom

- írta Hochul a New York Times hasábjain megjelent véleménycikkében. Hochul bizonyára azt is számításba vette, hogy jövőre indul a második teljes kormányzói ciklusáért, és neki is meg kell majd mérkőznie a párton belüli kihívóival.

Hochult jelentős nyomás alatt tartotta a párt progresszív szárnya, hogy támogassa a feltörekvő Mamdanit, aki a júniusi demokrata előválasztáson legyőzte a kormányzó közvetlen elődjét, a 2021-ben botrányos körülmények között lemondott Andrew Cuomót. Cuomo függetlenként folytatja a polgármesteri kampányt, de a közvélemény-kutatások finoman szólva sem neki kedveznek. Levetette a demokrata színeket Eric Adams, a korrupciós botrányoktól sem kímélt jelenlegi polgármester is.

Két másik, szintén New York-i prominens demokrata, Chuck Schumer szenátusi és Hakeem Jeffries képviselőházi frakcióvezetők továbbra sem álltak ki Mamdani mellett, hiába a nyomásgyakorlás.

A hétvégén port kavart, hogy az Iowában felszólaló Chris Van Hollen marylandi szenátor élesen bírálta a "szenátusban és képviselőházban ülő számos New York-i képviselőt", akik szerinte "a pálya szélére álltak".

Az efféle gerinctelen politika az, amiből elegük van az embereknek. Támogatniuk kell őt – mégpedig azonnal

- célzott saját párttársaira Van Hollen.

Donald Trump amerikai elnök sajtóértesülések szerint Cuomóval és Adamsszel is egyeztetett potenciális visszalépésekről Mamdani legyőzése érdekében, akit az "ő kicsi kommunistájának" nevezett nemrégiben.

Mamdani, aki azóta jelentős gesztusokat tesz a demokraták mérsékelt szárnyának, az előválasztási kampányban Trump "legrosszabb rémálmaként" hivatkozott magára, mivel "egy progresszív muszlim bevándorló, aki valóban küzd azokért a dolgokért, amelyekben hisz".

