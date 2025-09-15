  • Megjelenítés
Összeomlott a Booker-program: ezért kukázza Amerika a szupermodern M10 tankot
Globál

Összeomlott a Booker-program: ezért kukázza Amerika a szupermodern M10 tankot

Portfolio
Nem sikerült megfelelően felvértezni az M10 Booker könnyűtankot ahhoz, hogy a modern harctéri fenyegetésekkel szemben is túléljen, ez volt az egyik fő oka annak, hogy a harckocsi-fejlesztési programot elkaszálta a védelmi minisztérium – írta meg elemzésében a National Security Journal.

Az M10 Booker program célja az volt, hogy az amerikai katonák egy kifejezetten könnyű, mozgékony és légi úton is szállítható, nagy tűzerejű harckocsit kapjanak,

júniusban azonban hivatalosan is bejelentette a Pentagon, hogy a programot törlik.

Az NSJ most friss elemzésében ír a program törlésének hátteréről: azt írják, az M10-es végét az hozta el, hogy túlságosan gyorsan kezdtek el fejlődni a harckocsik semlegesítésére használt eszközök, drónok, páncéltörő rakéták, lőszerek. Ezek elhárítására fel lehet szerelni a páncéltestre különféle védelmi rendszereket, például kiegészítő-páncélzatot, aktív védelmi rendszereket, eleketronikus harcászati modulokat,

ezek a túlélőképességet növelő intézkedések azonban a harcjármű össztömegét is jelentősen növelték.

A lap azt írja: még minimális plusz védelmi intézkedésekkel is 40 tonna fölé emelkedett az M10-es össztömege, így nem volt értelme tovább a gépet „könnyűtanknak” hívni. 40 tonna ugye már bőven MBT-össztömeg, az orosz / szovjet általános harckocsik javarésze 40-50 tonna közt mozog - az USA előző könnyűtankja, az M551 Sheridan mindössze 15 tonna volt.

Mivel az amerikai M1 Abrams széria 60 tonna körül kezdődik, így nem sokkal nehezebb, cserébe lényegesen jobb túlélőképességgel rendelkezik, az amerikai döntéshozók egyszerűen úgy látták, nincs értelme most egy teljesen új harckocsi-szériát sorozatgyártani és hadrendbe állítani. Főleg úgy, hogy a Booker végül túl nehéz lett ahhoz, hogy a kiszolgálásához használt infrastrukúra elbírja, így ennek fejlesztéséről is gondoskodni kellett volna.

Az amerikai katonák eddig kb. két tucat M10 Bookert vettek át (a sorozatgyártás lényegében már célegyenesben volt, mire a program törlése mellett döntött a Pentagon), megy a találgatás, mi lesz most az eddig legyártott gépek sorsa. Az NSJ arról ír: lehet, hogy a harcjárműveket megtartják „opfor tréningre” – vagyis hadgyakorlatokon ellenséges tankokat fognak játszani, de az is lehet, hogy eladják őket külföldre, vagy megtartják őket vésztartaléknak.

Kapcsolódó cikkünk

Súlyosan mellément az amerikai páncélos fejlesztése, ezt nehezen tudják majd megmagyarázni

Darabokra szedték a legendás M1 Abrams harckocsit - Mindenkit meglephet, amit találtak

Itt van Amerika legújabb tankja – Lerántották a leplet az M10 Bookerről

Címlapkép forrása: Christopher Kaufmann, Public domain, via Wikimedia Commons

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Pénzgyáros AI

Az AI az új vasút -&#160;írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th

RSM Blog

Két éves a bejelentővédelmi törvény

2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
ukrán katonák
Globál
Új szankciókat lengetett be Oroszország ellen Trump, ukrán előrenyomulásról számolt be Zelenszkij – Háborús híreink hétfőn
Pénzcentrum
Mi történik? Egyre több ország mond nemet a McDonald's éttermeire: van, ahol be is van már tiltva
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility