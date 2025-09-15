Összeomlott a Booker-program: ezért kukázza Amerika a szupermodern M10 tankot

Az M10 Booker program célja az volt, hogy az amerikai katonák egy kifejezetten könnyű, mozgékony és légi úton is szállítható, nagy tűzerejű harckocsit kapjanak,
júniusban azonban hivatalosan is bejelentette a Pentagon, hogy a programot törlik.
Az NSJ most friss elemzésében ír a program törlésének hátteréről: azt írják, az M10-es végét az hozta el, hogy túlságosan gyorsan kezdtek el fejlődni a harckocsik semlegesítésére használt eszközök, drónok, páncéltörő rakéták, lőszerek. Ezek elhárítására fel lehet szerelni a páncéltestre különféle védelmi rendszereket, például kiegészítő-páncélzatot, aktív védelmi rendszereket, eleketronikus harcászati modulokat,
ezek a túlélőképességet növelő intézkedések azonban a harcjármű össztömegét is jelentősen növelték.
A lap azt írja: még minimális plusz védelmi intézkedésekkel is 40 tonna fölé emelkedett az M10-es össztömege, így nem volt értelme tovább a gépet „könnyűtanknak” hívni. 40 tonna ugye már bőven MBT-össztömeg, az orosz / szovjet általános harckocsik javarésze 40-50 tonna közt mozog - az USA előző könnyűtankja, az M551 Sheridan mindössze 15 tonna volt.
Mivel az amerikai M1 Abrams széria 60 tonna körül kezdődik, így nem sokkal nehezebb, cserébe lényegesen jobb túlélőképességgel rendelkezik, az amerikai döntéshozók egyszerűen úgy látták, nincs értelme most egy teljesen új harckocsi-szériát sorozatgyártani és hadrendbe állítani. Főleg úgy, hogy a Booker végül túl nehéz lett ahhoz, hogy a kiszolgálásához használt infrastrukúra elbírja, így ennek fejlesztéséről is gondoskodni kellett volna.
Az amerikai katonák eddig kb. két tucat M10 Bookert vettek át (a sorozatgyártás lényegében már célegyenesben volt, mire a program törlése mellett döntött a Pentagon), megy a találgatás, mi lesz most az eddig legyártott gépek sorsa. Az NSJ arról ír: lehet, hogy a harcjárműveket megtartják „opfor tréningre” – vagyis hadgyakorlatokon ellenséges tankokat fognak játszani, de az is lehet, hogy eladják őket külföldre, vagy megtartják őket vésztartaléknak.
