Polgárháborúról beszélnek Amerikában – Tényleg ekkora a baj?

A lap azt írja: múlt csütörtökön összesen 210 ezer alkalommal említették az X közösségi oldalon a polgárháború témáját, az ezt megelőző két hónapban a napi átlag mindössze 18 ezer volt. Az NYT egy chartot is közölt, ahol nagyon látványos ugrás látható.
A lap megállapítja: a témafölvetés többnyire jobboldali influenszerek és követőik közt terjedt.
A baloldal és az intézkedéseik polgárháborúba taszítják Amerikát. Ezt akarják”
– írta ki oldalán Derrick Van Orden wisconsini republikánus képviselő.
Mások, mint például a republikánusok radikális szárnyához sorolt Marjorie Taylor Greene georgiai képviselő azt írta:
imádkozom érte, hogy az ország felkeljen és végezzen ezzel.”
Elon Musk, az X tulajdonosa pedig azt írta:
ha nem hagynak minket békén, nincs más választásunk, mint harcolni vagy meghalni.”
Kirk halála után egyébként elindult Polymarketen is egy oldal, ahol lehet fogadni arra, hogy lesz-e idén polgárháború az Egyesült Államokban. Itt azért úgy látszik, hiába lett téma a polgárháború a közösségi médiában, azért kevesen vannak, akik úgy látják, hogy ez rövidtávon meg fog valósulni (mindössze 3% jelenleg az "igen" fogadások) aránya.
