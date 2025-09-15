Profi kerékpárversenyt bénítottak meg palesztinpárti tüntetők: az eredmény hatalmas politikai perpatvar lett

Spanyolországban politikai vihart kavart a Vuelta a España kerékpárverseny vasárnapi, madridi befutójának törlése, amelyről azután döntöttek, hogy palesztinpárti tüntetők több helyen is elállták a verseny útvonalát.

A hivatalos tájékoztatás szerint mintegy 100 ezren vonultak utcára a fővárosban és a madridi tartomány több pontján, tiltakozva az izraeli versenyzők jelenléte ellen a megmérettetésen. A palesztin zászlókat lengető tüntetők a többi közt "Szabad Palesztinát!", "Netanjahu egy bűnöző!", "Ez nem háború, ez népirtás!" mondatokat skandáltak.

A belvárosban a tüntetők összetűzésbe kerültek az őket feltartóztató rendőrökkel, kordonokat és üvegeket dobáltak feléjük. Az incidensben 22 rendőr sérült meg, két embert őrizetbe vettek - közölték a hatóságok.

José Luis Rodríguez Almeida madridi polgármester elítélte a történteket, és a spanyol kormányfőt tette felelőssé.

Ami ma Madridban történt, Sánchez biztatásának az eredménye

- fogalmazott.

A néppárti politikus arra utalt, hogy a szocialista kormányfő egy szombati rendezvényen kiállt az idei Vuelta a Españát övező palesztinpárti tüntetések mellett.

Teljes elismerés és tisztelet a sportolóknak, de csodálat a spanyol nép iránt is

- mondta Pedro Sánchez, aki már korábban többször is népirtásként beszélt a gázai helyzetről.

A Madrid jobboldali polgármestere szerint ugyanakkor a verseny felfüggesztésével

az erőszak legyőzte a sportot.

Francisco Martín, a központi spanyol kormány madridi biztosa viszont úgy értékelte, hogy a tüntetők "a palesztin nép szenvedése iránti szolidaritás, emberség és empátia üzenetét" küldték a világnak.

A tiltakozók többsége békés volt, aki nem, azokkal szemben a törvény erejével lépnek fel - tette hozzá Martín. A szocialista politikus szerint a madridi városvezető és a szintén néppárti Isabel Díaz Ayuso tartományi elnök azok, akik

hevesen tapsoltak az izraeli támadások szánalmas igazolására.

A tüntetések miatt már korábban megerősítették a kerékpárverseny madridi szakaszának biztosítását, összesen 1500 rendfenntartót kivezényelve a különböző helyszínekre.

Hasonló mértékű készültségre a három évvel ezelőtti NATO-csúcs idején volt példa utoljára.

Az idén 80 éves Vuelta a España történetében még sosem fordult elő, hogy törölni kellett a befutót. A nyertesek számára egy parkolóban rögtönöztek díjátadót. A győztes a dán Jonas Vingegaard lett.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Javier Lizón