Súlyos vereséget szenvedett az ukrán hadsereg – Azonnal leváltották a parancsnokot

Leváltották Maxim Kitunint, az ukrán haderő 20-as számú hadtestjének parancsnokát, mivel nem tudta megvédeni Dnyipropetrovszk megyét az orosz betöréstől – tudta meg az Ukrainszka Pravda.

Kitunin vezette azt az alakulatot, amely Dnyipropetrovszk megye határát védte Donyeck megye felől.

Az orosz haderő néhány hete több ponton is áttört Donyeck megyéből Dnyipropetrovszkba és elfoglalt több falut.

Dnyipropetrovszk megyét egészen eddig a pontig nem érte a háború során orosz szárazföldi támadás, most viszont egyre beljebb nyomulnak a megye délkeleti csücskében. A megyét hivatalosan nem "annektálta" Oroszország.

Kutinin mellett leváltották még Volodimir Szilenkót is, a 17-es hadtest parancsnokát. Ők védték Kamjanszkét és Plavnyit, Zaporizzsja várostól délre, a Dnyeper mentén. Ezeket a településeket júliusban foglalta el az orosz hadsereg.

Az orosz katonák jelenleg légvonalban alig 25 kilométerre vannak Zaporizzsja várostól.

