Trump kimondta a szót, amitől eddig ódzkodott – Ezt aligha fogja zsebre tenni Putyin

Trump az orosz és ukrán emberveszteségekről szólva a következőket mondta:

8000 katona halt meg csak ezen a héten összesen a két országból. Valamennyivel több Oroszországból, de ha te vagy az agresszor, többet vesztesz.

A Politico szerint

a jelenlegi amerikai elnök ezzel első alkalommal használta az „agresszor” kifejezést Oroszországra.

Trump eddig ódzkodott attól, hogy Moszkvát tegye felelőssé a háború kirobbantásáért. A lap emlékeztet arra, hogy februárban Washington megvétózta a G7-ek állásfoglalását, amelyben Oroszországot agresszornak nevezték.

Sőt, áprilisban még Ukrajnát tette felelőssé a háborúért az amerikai elnök, amikor azt mondta, „nem indítasz háborút egy nálad hússzor nagyobb ország ellen”.

Azóta azonban Trump retorikája egyre keményebb lett Oroszországgal szemben. Vasárnapi megszólalásában újfent belengette, hogy szankciókat vetne ki Moszkvával szemben, de ehhez feltételül szabta, hogy az európaiak is vessék ki a hasonló szankciókat, illetve ne vásároljanak több kőolajat Oroszországtól.

