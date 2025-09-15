Jelentős veszteségeket szenvedtek az orosz erők: Zelenszkij elmondta, mi történik a fronton
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap esti videóbeszédében azt mondta, az ukrán erők előrenyomultak Szumi megye északi határvidékén, miközben az orosz csapatok jelentős veszteségeket szenvedtek Donyeck és Harkiv megyében – írja a Reuters.
Új szankciókat lengetett be Oroszország ellen Trump, ukrán előrenyomulásról számolt be Zelenszkij – Háborús híreink hétfőn
Donald Trump amerikai elnök vasárnap bejelentette, kész új szankciókat bevezetni Oroszországgal szemben, de Európának is szigorítani kell a szankciókon, például hogy ne vásároljanak kőolajat Oroszországtól. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök varnap esti videóbeszédében azt mondta, az ukrán erők előrenyomultak az északi Szumi megye határ menti körzeteiben, ahol az orosz hadsereg próbálja megvetni a lábát. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.
Címlapkép: Az ukrán nemzeti gárda 13. műveleti dandárjának katonái gyakorlatoznak egy amerikai M113 páncélozott szállítójárművel a kelet-ukrajnai Harkivi területen lévő lőtéren az Ukrajna elleni orosz háború alatt, 2025. augusztus 29-én. MTI/EPA/Szergej Kozlov
Hármas csapás leselkedik a magyarokra: egyszerre több kórokozó is fenyeget az iskolakezdéssel
A covidos betegek száma várhatóan nőni fog.
Elmondta Zelenszkij, mi a leghatásosabb szankció a Kreml ellen: a válasz sokakat meglephet
Segítséget is ajánlott a NATO-nak.
Több tízezren vonultak a NATO-hatalom utcáira: politikai puccsot, koholt vádakat emlegetnek
Egy év alatt 500 embert tartóztattak le "korrupció" miatt.
Videókon a Magyarországot elöntő felhőszakadás: volt, ahol villámárvíz miatt az utcán állt a víz
Az autósok alig láttak ki a kocsikból.
Videó: mélységi támadást kapott a nyakába Oroszország, a határtól 1600 kilométerre csapott le az ukrán hírszerzés
Felvették a becsapódás okozta rombolást.
Drónbetörés Magyarország szomszédjában: megszólalt a külügy, ezért nem lőtték le az oroszok gépét
Pedig megtehették volna.
Ismételt orosz drónbetörés a NATO területére: Brüsszel nem volt rest az asztalra csapni
Ennyit az állami szuverenitásról?
Telekomosok, figyelem! A héten országszerte leállások jönnek a szolgáltatásban
Itt a lista, hol és mikor.
Pénzgyáros AI
Az AI az új vasút - írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th
Kelet-Közép-Európa - hogyan tudjuk kontrollálni a saját sorsunkat?
Kelet-Közép Európa jövőjét a rendelkezésre álló erőforrások és képességek, röviden a potenciál határozza meg. A kérdés, hogy a potenciált mennyiben tudjuk felhasználni a régió polgá
Top 10 osztalék részvény - 2025. szeptember
Szeptember másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőz
Az energetikai dekarbonizációban is szerepet kaphat a hidrogén
Miközben a hidrogénmeghajtás fontos eszköze lehet a közlekedés kizöldítésének, arról lényegesen kevesebb szó esik, hogy a hidrogén az ipar dekarbonizációjában is sz
Két éves a bejelentővédelmi törvény
2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd
Ezek a befektetések aranybányák - szó szerint!
Közel két évvel ezelőtt, az árfolyam kitörése előtt pár hónappal azt írtam elemzésemben, hogy az aranyárfolyam radikális emelkedése szinte garantált, akár háromszorozhat is a sárga... Th
Amikor a rosszabb befektetés is megéri
Korábban már írtam arról, hogy mennyire nem szeretem a béren kívüli juttatásokat. Teljesen feleslegesek, elvesznek egy csomó időt, és végeredményben csak azért léteznek, mert adókedvezmény
Milton Friedman és az MMT
Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i
Mi lesz a kormány ötezermilliárdos tervével? Szaporodnak a kérdőjelek
Portfolio Checklist: mikor lesz Paks II-es áram a konnektorunkban?
Erre kevesen számítottak: ő most a világ leggazdagabb embere
Újra hasít az AI-sztori.
Mi lesz veled, magyar búza? Drasztikus váltás kell
Aduász lehet a búza itthon, a fajtaválasztáson és a technológián azonban nagyon sok múlik.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod