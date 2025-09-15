Új szankciókat lengetett be Oroszország ellen Trump, ukrán előrenyomulásról számolt be Zelenszkij – Háborús híreink hétfőn

Donald Trump amerikai elnök vasárnap bejelentette, kész új szankciókat bevezetni Oroszországgal szemben, de Európának is szigorítani kell a szankciókon, például hogy ne vásároljanak kőolajat Oroszországtól. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök varnap esti videóbeszédében azt mondta, az ukrán erők előrenyomultak az északi Szumi megye határ menti körzeteiben, ahol az orosz hadsereg próbálja megvetni a lábát. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Címlapkép: Az ukrán nemzeti gárda 13. műveleti dandárjának katonái gyakorlatoznak egy amerikai M113 páncélozott szállítójárművel a kelet-ukrajnai Harkivi területen lévő lőtéren az Ukrajna elleni orosz háború alatt, 2025. augusztus 29-én. MTI/EPA/Szergej Kozlov