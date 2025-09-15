Újabb drón repült a lengyel kormányzati épületek felé, azonnal léptek a hatóságok

Lengyelországban drón repült kormányzati épületek felett, két fehérorosz állampolgárt őrizetbe vettek az eset kapcsán.

A lengyel Állami Védelmi Szolgálat (SOP) semlegesített egy drónt, amely érzékeny kormányzati helyszínek, köztük a Parkowa utca és a Belweder-palota felett repült

- közölte Donald Tusk miniszterelnök az X közösségi platformon.

Przed chwilą Służba Ochrony Państwa zneutralizowała drona operującego nad budynkami rządowymi (Parkowa) i Belwederem. Zatrzymano dwóch obywateli Białorusi. Policja bada okoliczności incydentu. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 15, 2025

Az incidenssel kapcsolatban két fehérorosz állampolgárt vettek őrizetbe, és a rendőrség vizsgálja az eset körülményeit - tette hozzá a kormányfő.

Egyelőre nem ismert, hogy milyen típusú drónt reptettek be a fehéroroszok a kormányzati épületek fölé, valamint az sem, hogy mi volt a céljuk ezzel.

