Újabb drón repült a lengyel kormányzati épületek felé, azonnal léptek a hatóságok
Újabb drón repült a lengyel kormányzati épületek felé, azonnal léptek a hatóságok

Lengyelországban drón repült kormányzati épületek felett, két fehérorosz állampolgárt őrizetbe vettek az eset kapcsán.

A lengyel Állami Védelmi Szolgálat (SOP) semlegesített egy drónt, amely érzékeny kormányzati helyszínek, köztük a Parkowa utca és a Belweder-palota felett repült

- közölte Donald Tusk miniszterelnök az X közösségi platformon.

Az incidenssel kapcsolatban két fehérorosz állampolgárt vettek őrizetbe, és a rendőrség vizsgálja az eset körülményeit - tette hozzá a kormányfő.

Egyelőre nem ismert, hogy milyen típusú drónt reptettek be a fehéroroszok a kormányzati épületek fölé, valamint az sem, hogy mi volt a céljuk ezzel.

Új szankciókat lengetett be Oroszország ellen Trump, ukrán előrenyomulásról számolt be Zelenszkij – Háborús híreink hétfőn

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

