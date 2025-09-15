Váratlanul amerikai katonák tűntek föl Oroszország leghűségesebb szövetségesénél

Oroszország és Belarusz pénteken kezdte meg a Zapad–2025 hadgyakorlatot mindkét ország kiképzőterületein. A NATO-val fennálló feszült viszony közepette zajló gyakorlaton az amerikaiak jelenléte meglepetésként hatott.

A fehérorosz védelmi minisztérium közleménye szerint

23 ország képviselői vettek részt a megfigyelésen, köztük három NATO-tagállam: az Egyesült Államok, Törökország és Magyarország.

A minisztérium által közzétett videón két amerikai egyenruhás tiszt köszöni meg a meghívást, és kezet fog Viktor Hrenyin fehérorosz védelmi miniszterrel.

Megmutatunk bármit, ami érdekli önöket. Bármit, amit szeretnének. Odamehetnek és megnézhetik, beszélhetnek az emberekkel

– mondta a miniszter az amerikaiaknak, akik nem kívántak nyilatkozni a sajtónak.

Az amerikai tisztek jelenléte a Washington és Belarusz közötti javuló kapcsolatok újabb jele, annak ellenére, hogy Belarusz Oroszország közeli szövetségeseként 2022 februárjában területét biztosította az Ukrajna elleni orosz invázióhoz.

A múlt héten John Coale, Trump képviselője Minszkben tárgyalt Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnökkel, aki beleegyezett 52 fogoly – köztük újságírók és politikai ellenfelek – szabadon bocsátásába. Cserébe az Egyesült Államok szankciós könnyítéseket adott a belarusz nemzeti légitársaságnak, a Belaviának.

Donald Trump amerikai elnök szorosabb kapcsolatokat épít Lukasenkával. A múlt héten Trump egy baráti, kézzel aláírt levelet küldött Lukasenkának Coale közvetítésével. Az amerikai elnök a közeljövőben szeretné újra megnyitni az Egyesült Államok minszki nagykövetségét és normalizálni a kapcsolatokat Belarusszal.

Címlapkép: Az orosz védelmi minisztérium videófelvételéről készített kép egy harckocsiról a Zapad-2025 kódnevű orosz-fehérorosz hadgyakorlaton Fehéroroszországban 2025. szeptember 12-én. Oroszország és Fehéroroszország szeptember 12. és 16. között tart közös gyakorlatozást a két ország szárazföldi gyakorlóterein, valamint a Barents-tengeren és a Balti-tengeren. MTI/EPA/Orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata