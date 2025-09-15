Váratlanul amerikai katonák tűntek föl Oroszország leghűségesebb szövetségesénél

Oroszország és Belarusz pénteken kezdte meg a Zapad–2025 hadgyakorlatot mindkét ország kiképzőterületein. A NATO-val fennálló feszült viszony közepette zajló gyakorlaton az amerikaiak jelenléte meglepetésként hatott.
A fehérorosz védelmi minisztérium közleménye szerint
23 ország képviselői vettek részt a megfigyelésen, köztük három NATO-tagállam: az Egyesült Államok, Törökország és Magyarország.
A minisztérium által közzétett videón két amerikai egyenruhás tiszt köszöni meg a meghívást, és kezet fog Viktor Hrenyin fehérorosz védelmi miniszterrel.
Megmutatunk bármit, ami érdekli önöket. Bármit, amit szeretnének. Odamehetnek és megnézhetik, beszélhetnek az emberekkel
– mondta a miniszter az amerikaiaknak, akik nem kívántak nyilatkozni a sajtónak.
Az amerikai tisztek jelenléte a Washington és Belarusz közötti javuló kapcsolatok újabb jele, annak ellenére, hogy Belarusz Oroszország közeli szövetségeseként 2022 februárjában területét biztosította az Ukrajna elleni orosz invázióhoz.
A múlt héten John Coale, Trump képviselője Minszkben tárgyalt Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnökkel, aki beleegyezett 52 fogoly – köztük újságírók és politikai ellenfelek – szabadon bocsátásába. Cserébe az Egyesült Államok szankciós könnyítéseket adott a belarusz nemzeti légitársaságnak, a Belaviának.
Donald Trump amerikai elnök szorosabb kapcsolatokat épít Lukasenkával. A múlt héten Trump egy baráti, kézzel aláírt levelet küldött Lukasenkának Coale közvetítésével. Az amerikai elnök a közeljövőben szeretné újra megnyitni az Egyesült Államok minszki nagykövetségét és normalizálni a kapcsolatokat Belarusszal.
Címlapkép: Az orosz védelmi minisztérium videófelvételéről készített kép egy harckocsiról a Zapad-2025 kódnevű orosz-fehérorosz hadgyakorlaton Fehéroroszországban 2025. szeptember 12-én. Oroszország és Fehéroroszország szeptember 12. és 16. között tart közös gyakorlatozást a két ország szárazföldi gyakorlóterein, valamint a Barents-tengeren és a Balti-tengeren. MTI/EPA/Orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata
Profi kerékpárversenyt bénítottak meg palesztinpárti tüntetők: az eredmény hatalmas politikai perpatvar lett
Kardcsörtetésbe kezdett a jobb- és a baloldal Madridban.
Brutális vihart hozott az éjszaka, ősszel ez nagyon nem jellemző
Júliusban ilyen felhőszakadásra csak legyintenénk.
Lendületben a hazai M&A-piac, az alacsony bérek és adók vonzzák a külföldi befektetőket
Enyhén nőtt a piac mérete tavalyhoz képest.
Örülhet Donald Trump legrosszabb rémálma: fontos elismerést kapott
Meggyőzőnek bizonyult.
Mire elég régiós viszonylatban a hazai bérrobbanás? – A továbbiakhoz a AI-nak is lesz egy-két szava
A termelékenység növelés.
Fizetős lett a parkolás a népszerű balatoni áruháznál
Óránként 400 forint a díj, de az első 1,5 óra ingyenes.
Jelentős lemaradásban az uniós gáztárolók, lassan halad a feltöltésük
A sok évi átlag alatt.
Kínából kapott pofont az Nvidia
Esik is az árfolyam.
A stabilcoinok léte garantálhatja a dollár és Amerika szerepét a világgazdaságban
Nyáron elfogadták Amerikában a "zseni" szabályozást, amely új kapcsolatot jelent a kriptodevizák és a hagyományos pénzrendszer közt. A szabályozás komoly hullámokat kavart, a tradicionális
5 ezren igényelték az Otthon Startot egy hét alatt. De mennyire magas valójában ez a szám?
5 ezren igényelték egyetlen hét alatt az Otthon Start hitelt. Munkanapokra vetítve ez napi ezer igényést jelent, ami igen magas szám. De mégis mennyire kiugró ez az érdeklődés? Ha a havi lakás
Két éves a bejelentővédelmi törvény
2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd
Pénzgyáros AI
Az AI az új vasút - írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th
Kelet-Közép-Európa - hogyan tudjuk kontrollálni a saját sorsunkat?
Kelet-Közép Európa jövőjét a rendelkezésre álló erőforrások és képességek, röviden a potenciál határozza meg. A kérdés, hogy a potenciált mennyiben tudjuk felhasználni a régió polgá
Top 10 osztalék részvény - 2025. szeptember
Szeptember másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőz
Az energetikai dekarbonizációban is szerepet kaphat a hidrogén
Miközben a hidrogénmeghajtás fontos eszköze lehet a közlekedés kizöldítésének, arról lényegesen kevesebb szó esik, hogy a hidrogén az ipar dekarbonizációjában is sz
Ezek a befektetések aranybányák - szó szerint!
Közel két évvel ezelőtt, az árfolyam kitörése előtt pár hónappal azt írtam elemzésemben, hogy az aranyárfolyam radikális emelkedése szinte garantált, akár háromszorozhat is a sárga... Th
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Mire elég régiós viszonylatban a hazai bérrobbanás? – A továbbiakhoz a AI-nak is lesz egy-két szava
A termelékenység növelés.
Van értelme még az elitdiplomának az AI korszakban?
Harvardos és yale-es diákok megélése a mesterséges intelligencia előretöréséről.
Mi lesz a kormány ötezermilliárdos tervével? Szaporodnak a kérdőjelek
Portfolio Checklist: mikor lesz Paks II-es áram a konnektorunkban?