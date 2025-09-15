  • Megjelenítés
Váratlanul ott bukkant fel a keleti nagyhatalom legújabb repülőgép-hordozója, ahol senki sem számított rá
Váratlanul ott bukkant fel a keleti nagyhatalom legújabb repülőgép-hordozója, ahol senki sem számított rá

Portfolio
Fokozódik a feszültség a vitatott hovatartozású Tajvan és a Dél-kínai-tenger körül, ahol most Kína legnagyobb repülőgép-hordozója is felbukkant – számolt be az Army Recognition.

A legfrissebb műholdfelvételek szerint Kína harmadik repülőgép-hordozója a Tajvani-szoroson haladt keresztül, majd Hajnan szigete felé vette az irányt. A Fucsien a kínai Népi Felszabadító Hadsereg Haditengerészetének (People’s Liberation Army Navy – PLAN) egyik legmodernebb járműve, amely képes a tengereken mozgó repülőtérként funkcionálni. Az elektromágneses katapultokkal felszerelt hadihajó szeptember 12-én haladt át a Tajvani-szoroson, majd ezt követően

dél felé haladt tovább a Sanyai Haditengerészeti és Hordozó Bázis felé.

Tajvan arról nyilatkozott, hogy folyamatosan nyomon követték a Fucsien közlekedését, a japán hatóságok pedig hozzátették, hogy két kínai rakéta-romboló jelenlétét érzékelte a hordozó kíséretében. A 316 méter hosszú hajó már megközelíti a legnagyobb amerikai vetélytársait, becslések szerint mintegy 80-85 ezer tonnás vízkiszorítású lehet. A térségi megjelenése azt jelenti, hogy Peking hajlandó tovább fokozni a nyomást Tajpejen és a regionális riválisokra.

Kína az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet fordított a haditengerészeti képességek fejlesztésére, ennek eredményeként

ma már a számokban megelőzte az amerikai vetélytársát, bár merülőtonnában és tűzerőben még nem.

Washington érzékelte a problémát, azért egyre határozottabban próbálják behozni a lemaradásukat, amely főleg a gyártókapacitásban mutatkozik le, mivel ez az iparág nagyon komoly kihívásokkal küzd az Egyesült Államokban, ezért felmerült, hogy esetleg Japán vagy Dél-Korea siethet az amerikai haditengerészet segítségére.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

