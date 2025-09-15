Videón a történelmi pillanat: amerikai katonák vannak Oroszország legnagyobb hadgyakorlatán

Megérkeztek az amerikai katonai megfigyelők a közös orosz-fehérorosz hadgyakorlatra, a Zapad 2025-re – az eseményről videó is készült.

Oroszország és Belarusz pénteken kezdte meg a Zapad–2025 hadgyakorlatot mindkét ország kiképzőterületein. A fehérorosz védelmi minisztérium közleménye szerint 23 ország képviselői vettek részt a megfigyelésen, köztük három NATO-tagállam: az Egyesült Államok, Törökország és Magyarország.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 09. 15. Váratlanul amerikai katonák tűntek föl Oroszország leghűségesebb szövetségesénél

A fehérorosz védelmi minisztérium videót is publikált az eseményről:

ezen az látható, ahogy a fehérorosz katonákkal kezet ráznak az amerikai katonai megfigyelők.

A videón a fehérorosz parancsnok arról beszél, hogy az amerikaiak bármit megnézhetnek, amit érdekesnek találnak, semmit nem akarnak előlük rejtegetni.

The Ministry of Defense of Belarus released footage showing U.S. military officers making a visit at the joint Russia-Belarus "Zapad-2025" strategic exercise in Belarus to observe the ongoing drills."Who would have thought how the morning of the next day of the… pic.twitter.com/mSbTUlXkp7 https://t.co/mSbTUlXkp7 — Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) September 15, 2025

A Zapad 2025 várhatóan holnap véget ér, a majdnem minden évben megrendezésre kerülő Zapad hagyakorlat az egyik legnagyobb hadgyakorlat, melyet Oroszország szövetségeseivel és partnerivel meg szokott szervezni.

Címlapkép forrása: Mil.ru / Wikimedia Commons