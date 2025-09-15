  • Megjelenítés
Videón a történelmi pillanat: amerikai katonák vannak Oroszország legnagyobb hadgyakorlatán
Globál

Videón a történelmi pillanat: amerikai katonák vannak Oroszország legnagyobb hadgyakorlatán

Portfolio
Megérkeztek az amerikai katonai megfigyelők a közös orosz-fehérorosz hadgyakorlatra, a Zapad 2025-re – az eseményről videó is készült.

Oroszország és Belarusz pénteken kezdte meg a Zapad–2025 hadgyakorlatot mindkét ország kiképzőterületein. A fehérorosz védelmi minisztérium közleménye szerint 23 ország képviselői vettek részt a megfigyelésen, köztük három NATO-tagállam: az Egyesült Államok, Törökország és Magyarország.

Kapcsolódó cikkünk

Váratlanul amerikai katonák tűntek föl Oroszország leghűségesebb szövetségesénél

A fehérorosz védelmi minisztérium videót is publikált az eseményről:

ezen az látható, ahogy a fehérorosz katonákkal kezet ráznak az amerikai katonai megfigyelők.

A videón a fehérorosz parancsnok arról beszél, hogy az amerikaiak bármit megnézhetnek, amit érdekesnek találnak, semmit nem akarnak előlük rejtegetni.

A Zapad 2025 várhatóan holnap véget ér, a majdnem minden évben megrendezésre kerülő Zapad hagyakorlat az egyik legnagyobb hadgyakorlat, melyet Oroszország szövetségeseivel és partnerivel meg szokott szervezni.

Kapcsolódó cikkünk

Új szankciókat lengetett be Oroszország ellen Trump, ukrán előrenyomulásról számolt be Zelenszkij – Háborús híreink hétfőn

Címlapkép forrása: Mil.ru / Wikimedia Commons

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Két éves a bejelentővédelmi törvény

2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd

Holdblog

Pénzgyáros AI

Az AI az új vasút -&#160;írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
ukrán katonák
Globál
Új szankciókat lengetett be Oroszország ellen Trump, ukrán előrenyomulásról számolt be Zelenszkij – Háborús híreink hétfőn
Pénzcentrum
Mennyibe kerül egy szauna? Egy szanuna ára, minden költsége 2025-ben
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility