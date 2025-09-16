  • Megjelenítés
A Fehér Házba hívta Trump Netanjahut
A Fehér Házba hívta Trump Netanjahut

Netanjahu amerikai meghívást kapott a Trump-adminisztrációtól az ENSZ-beli beszédét követően

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök bejelentette, hogy

Donald Trump amerikai elnök meghívta őt a Fehér Házba.

A találkozóra két héten belül kerül majd sor, azt követően, hogy az izraeli kormányfő beszédet tart az ENSZ-ben.

