A Trump-adminisztráció jóváhagyta az első amerikai fegyverszállítmányt Ukrajnába!

A Trump-adminisztráció jóváhagyta az első fegyverszállítmányokat Ukrajnának, amelyek hamarosan útnak indulhatnak egy új, NATO-szövetségesekkel kötött finanszírozási megállapodás keretében - írja a Reuters.

A Trump-adminisztráció engedélyezte az első ukrajnai fegyverszállítmányokat, amelyek rövidesen elindulhatnak egy új, NATO-szövetségesekkel kötött finanszírozási megállapodás részeként. Ez az első alkalom, hogy az Egyesült Államok és szövetségesei az új, PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) néven ismert mechanizmust használják, amelynek keretében

NATO-országok finanszírozzák az amerikai fegyverkészletekből Ukrajnának küldött szállítmányokat.

Elbridge Colby védelmi államtitkár-helyettes már jóváhagyott akár két, egyenként 500 millió dolláros szállítmányt az új rendszer keretében. A megújult transzatlanti együttműködés célja, hogy összesen akár 10 milliárd dollár értékű fegyverrel támogassák Kijevet.

A döntés azt követően született meg, hogy Donald Trump amerikai elnök frusztrációját fejezte ki Moszkva folytatódó támadásai miatt, amelyek a konfliktus tárgyalásos rendezésére irányuló erőfeszítései ellenére sem szűnnek meg.

Eddig a Trump-adminisztráció csak olyan fegyvereket adott el Ukrajnának vagy szállított adományként, amelyeket még Joe Biden korábbi elnök hagyott jóvá.

A források nem árulták el pontosan, milyen fegyvereket hagytak jóvá az európaiak által finanszírozott vásárlásra, de elmondták, hogy légvédelmi rendszerek is szerepelnek köztük, amelyekre Ukrajnának sürgősen szüksége van az orosz drón- és rakétatámadások jelentős növekedése miatt.

Az egyik forrás szerint

a PURL-lista már áthaladt a Pentagon politikai részlegén és folyamatban van a jóváhagyási eljárás.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images