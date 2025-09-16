  • Megjelenítés
Atomfegyverek alkalmazását gyakorolták a fehéroroszok
MTI
Taktikai atomfegyverek alkalmazásának tervezését, valamint az Oresnyik nevű új, közepes hatótávolságú orosz ballisztikus rakétarendszer telepítését is gyakorolták a Zapad-2025 hadgyakorlaton - közölte kedden Paval Muravejka vezérőrnagy, a fehérorosz hadsereg vezérkari főnöke, a védelmi miniszter első helyettese.

Minden feladatot elvégeztünk, amit magunk elé tűztünk. A legfontosabb események között említhetem a nem stratégiai nukleáris fegyverek alkalmazásának tervezését, valamint az Oresnyik mobil rakétakomplexum értékelését és telepítését"

- idézi Muravejka szavait a BelTA fehérorosz hírügynökség.

A fehérorosz vezérkari főnök felhívta a figyelmet arra is, hogy a katonák aktívan alkalmaztak különböző típusú pilóta nélküli repülő eszközöket is:

"Ezenkívül áttekintettük a modern hibrid technikák egész komplexumát, amelyeket lakott, illetve erdős-mocsaras vagy urbanizált területeken zajló harci műveletek során alkalmaznak. Orosz kollégáink megosztották velünk harci tapasztalataikat, így alakulataink ma a legkorszerűbb, legkifinomultabb információkat kapják, amelyek automatikusan beépülnek a harci tevékenységbe" - jegyezte meg.

A fehérorosz védelmi minisztérium adatai szerint a vezérkari főnök látogatást tett egy repülőtérként szolgáló autópálya-szakaszon is.

"Itt a Zapad-2025 hadgyakorlat során gyakorlati feladatokkal tesztelik a légierő és a légelhárítás túlélőképességét. A cél az ellenség támadásai alól történő kivonulás és a légierő szívósságának növelése, egyes autópályaszakaszok tartalék repülőtérként, illetve a repülőterek decentralizálása céljából történő felhasználása, valamint a személyzet felkészítése repülések végrehajtására ilyen útszakaszokról"

- tájékoztatott a szaktárca a szeptember 12-én indult és kedden végződő manőverekről.

Aleksejs Roslikovs, a lett ellenzéki Stabilitásért párt parlamenti képviselője hibás döntésnek nevezte azt, hogy Lettország, Litvánia és Lengyelország a meghívás ellenére elutasította, hogy megfigyelőket küldjön a Zapad-2025-re.

Amerika baráti megfigyelőként van jelen, Törökország, Magyarország és még 20 ország is eljött! (...) És a mieink, mint mindig: Lettország, Litvánia és Lengyelország nem voltak hajlandók elmenni! Nagyon súlyos hiba fittyet hányni a diplomáciára és a feszültség csillapítására még a robbanáspont előtt"

- írta a képviselő Telegram-oldalán.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

