  • Megjelenítés
Az oroszok szerint Ukrajna lényegében megtámadta a NATO-t
Globál

Az oroszok szerint Ukrajna lényegében megtámadta a NATO-t

Portfolio
Nem Oroszország, hanem Ukrajna támadta meg Lengyelország területét drónokkal – jelentette ki Vjacseszláv Vologyin, az orosz Duma házelnöke a News.ru cikke szerint.

Honnan jöttek? Ukrajnából. Nem voltak felfegyverezve. Miért? Mert ez az egész provokáció. Azok, akik felelősek érte, nem elég bátrak ahhoz, hogy ennél is messzebb menjenek”

– mondta Vologyin.

Azt mondta, hogy szerinte az ukránok azért szerveznek ilyen támadásokat, hogy „fenntartsák az oroszellenes véleményeket” Európában információs nyomáson keresztül.

Orosz véleményvezérek korábban azt állították: Ukrajna lezuhant orosz drónok roncsait rakta össze ismét, majd ezeket küldték Lengyelország ellen.

Kapcsolódó cikkünk

Az oroszok szerint valójában Ukrajna támadta meg Lengyelországot

A NATO tagállamai továbbra is szándékos orosz katonai betörésként, de nem nyílt támadásként kezelik a lengyel, román, litván légtérben észlelt drónbehatolásokat. Úgy látják: Oroszország a NATO légvédelmét, reakcióit akarja tesztelni.

Kapcsolódó cikkünk

Újabb orosz drónok Lengyelország felett, levegőben a NATO vadászgépei – Híreink az ukrajnai háborúról kedden

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Pénzgyáros AI

Az AI az új vasút -&#160;írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th

PR cikk

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
egyiptom-izrael-palesztina-jordania-libanon-irak
Globál
Izrael ellen fordult a térség egyik legerősebb országa - Túlment a célon Jeruzsálem?
Pénzcentrum
Tízezrével lepik el a magyarok Ausztriát: mindenkit csábítanak a magas bérek, óriási a roham
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility