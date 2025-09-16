Honnan jöttek? Ukrajnából. Nem voltak felfegyverezve. Miért? Mert ez az egész provokáció. Azok, akik felelősek érte, nem elég bátrak ahhoz, hogy ennél is messzebb menjenek”

– mondta Vologyin.

Azt mondta, hogy szerinte az ukránok azért szerveznek ilyen támadásokat, hogy „fenntartsák az oroszellenes véleményeket” Európában információs nyomáson keresztül.

Orosz véleményvezérek korábban azt állították: Ukrajna lezuhant orosz drónok roncsait rakta össze ismét, majd ezeket küldték Lengyelország ellen.

A NATO tagállamai továbbra is szándékos orosz katonai betörésként, de nem nyílt támadásként kezelik a lengyel, román, litván légtérben észlelt drónbehatolásokat. Úgy látják: Oroszország a NATO légvédelmét, reakcióit akarja tesztelni.

