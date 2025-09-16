Bejelentette Donald Trump: katonai csapást hajtott végre Amerika

Ez volt a második ilyen támadás a térségben drogcsempész hajók ellen az elmúlt hetekben.
Az elnök közölte: három ember meghalt a támadásban, hozzátéve, hogy az eset a nemzetközi vizeken történt.
️US strikes vessel off the coast of VenezuelaPresident Donald Trump said the ship belonged to a drug cartel. Three of its members were killed in the operation. pic.twitter.com/u2y9dydtBu https://t.co/u2y9dydtBu— NEXTA (@nexta_tv) September 16, 2025
Ma reggel az én parancsomra az amerikai hadsereg második kinetikus támadását hajtotta végre a az amerikai hadsereg déli parancsnoksága felelősségi területén egyértelműen azonosított, rendkívül erőszakos kábítószer-kereskedő kartellek és narkoterroristák ellen
- írta Trump a Truth Socialon. Az Egyesült Államok Déli Parancsnokságának felelősségi területe 31 országot foglal magában Dél- és Közép-Amerikában, valamint a Karib-térségben.
Ezek a rendkívül erőszakos kábítószer-kereskedő kartellek fenyegetést jelentenek az Egyesült Államok nemzetbiztonságára, külpolitikájára és létfontosságú érdekeire"
- hangoztatta.
Trump később azt mondta, hogy bizonyítékuk van, csak meg kell nézni a rakományt, az óceánra szóródott nagy zsákokat kokainnal és fentanillal.
Az elnök újságíróknak nyilatkozva jelezte, hogy a gyanúsított kábítószer-csempészek ellen szárazföldi műveleteket is végrehajthatnak.
Ha szárazföldön érkeznek, ugyanúgy megállítjuk őket, ahogy a hajókat is megállítottuk"
- mondta Trump.
Donald Trump amerikai elnök azt is mondta, hogy Afganisztán, Bolívia, Burma, Kolumbia és Venezuela felkerülnek azon országok listájára, amelyek az Egyesült Államok véleménye szerint az elmúlt 12 hónapban "nyilvánvalóan nem teljesítették" a kábítószer-ellenes megállapodásokban vállalt kötelezettségeiket. Ez a döntés hatással lehet a felsorolt országok finanszírozására - tette hozzá.
Címlapkép forrása: Public Domain
