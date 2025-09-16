Botrányos térkép jelent meg Ukrajnáról

A térkép a The Late Show with Stephen Colbert műsorban jelent meg, de csak később keltett figyelmet. A műsor egyik szegmense Ukrajnára fókuszált, kiemelve az ukránok hősiességét az orosz agresszióval szemben,

azonban a bemutatott térképen a Krím-félsziget orosz területként szerepelt.

A YouTube-on közzétett videó egy hét alatt több mint 230 000 megtekintést gyűjtött össze. Több felhasználó is felhívta a figyelmet a problémás térképábrázolásra.

Az UNITED24 kezdeményezés Instagram-bejegyzésében hangsúlyozta: "Miközben Ukrajna hálás a támogatásért és figyelemért, az ilyen apró hibák is számítanak.

Oroszország rendszeresen használja a "Krím nélküli térképeket" propagandája részeként.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images