  • Megjelenítés
Darabjaira szedték az ukránok a rettegett Gerany-3-ast - nem örültek annak, amit találtak
Globál

Darabjaira szedték az ukránok a rettegett Gerany-3-ast - nem örültek annak, amit találtak

Portfolio
Az ukrán védelmi hírszerzés nyilvánosságra hozta az orosz Gerany-3 drón 3D modelljét, alkatrészeit és külföldi beszállítói hátterét a War&Sanctions portálon - tudósított a Pravda.

A Geran-3 pilóta nélküli repülőgép az iráni gyártmányú Shahed-238 sugárhajtású drón orosz változata, amelynek alkatrészbázisát az ukrán hírszerzés már 2024 júniusában bemutatta a portál indításakor.

Az ukrán hírszerzés közleménye szerint a Geran-3 U sorozatú drón kínai gyártmányú Telefly JT80 sugárhajtóművet használ, amely 300-370 km/h sebességet tesz lehetővé, körülbelül 1000 kilométeres hatótávolsággal.

A drón maximális sebességét főként az ukrán légvédelmi és elektronikai hadviselési rendszerekkel fedett területeken, elfogó drónokkal ellátott zónákban, valamint a célpontra való leereszkedés végső fázisában éri el.

A modulok és elektronikai egységek elrendezése nagyrészt hasonlít a benzines Gerany-2 Y sorozatéhoz, beleértve a standard SADRA inerciális navigációs rendszert, légnyomásmérő egységet és energiaelosztó egységet.

A műholdas navigáció védelmére a Gerany-3 egy zavarásálló, 12 elemű adaptív antennarendszerrel (CRPA) ellátott Kometa-M12 navigációs rendszert használ.

Az ukrán hírszerzés megállapította, hogy a 45 azonosított külföldi alkatrész körülbelül fele amerikai gyártóktól származik, nyolc kínai, hét svájci, három német, kettő brit és egy japán eredetű.

A rendelkezésre álló adatok szerint a sugárhajtóműves Gerany-3 a Gerany-2 drónból származó kamera- és videóátviteli rendszerrel is fel van szerelve.

Kapcsolódó cikkünk

Újabb orosz drónok Lengyelország felett, levegőben a NATO vadászgépei – Híreink az ukrajnai háborúról kedden

Az oroszok szerint Ukrajna lényegében megtámadta a NATO-t

Orosz drónok a NATO felett: ezt már Putyin legnagyobb barátja sem hagyta szó nélkül

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Pénzgyáros AI

Az AI az új vasút -&#160;írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
egyiptom-izrael-palesztina-jordania-libanon-irak
Globál
Izrael ellen fordult a térség egyik legerősebb országa - Túlment a célon Jeruzsálem?
Pénzcentrum
Tízezrével lepik el a magyarok Ausztriát: mindenkit csábítanak a magas bérek, óriási a roham
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility