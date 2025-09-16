Darabjaira szedték az ukránok a rettegett Gerany-3-ast - nem örültek annak, amit találtak

A Geran-3 pilóta nélküli repülőgép az iráni gyártmányú Shahed-238 sugárhajtású drón orosz változata, amelynek alkatrészbázisát az ukrán hírszerzés már 2024 júniusában bemutatta a portál indításakor.

Az ukrán hírszerzés közleménye szerint a Geran-3 U sorozatú drón kínai gyártmányú Telefly JT80 sugárhajtóművet használ, amely 300-370 km/h sebességet tesz lehetővé, körülbelül 1000 kilométeres hatótávolsággal.

A drón maximális sebességét főként az ukrán légvédelmi és elektronikai hadviselési rendszerekkel fedett területeken, elfogó drónokkal ellátott zónákban, valamint a célpontra való leereszkedés végső fázisában éri el.

A modulok és elektronikai egységek elrendezése nagyrészt hasonlít a benzines Gerany-2 Y sorozatéhoz, beleértve a standard SADRA inerciális navigációs rendszert, légnyomásmérő egységet és energiaelosztó egységet.

A műholdas navigáció védelmére a Gerany-3 egy zavarásálló, 12 elemű adaptív antennarendszerrel (CRPA) ellátott Kometa-M12 navigációs rendszert használ.

Az ukrán hírszerzés megállapította, hogy a 45 azonosított külföldi alkatrész körülbelül fele amerikai gyártóktól származik, nyolc kínai, hét svájci, három német, kettő brit és egy japán eredetű.

A rendelkezésre álló adatok szerint a sugárhajtóműves Gerany-3 a Gerany-2 drónból származó kamera- és videóátviteli rendszerrel is fel van szerelve.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images