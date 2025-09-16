Drasztikus lépésre kényszerülhetnek az oroszok a stratégiai dróncsapások miatt

Iparági értesülések szerint a Transneft orosz olajvezeték-üzemeltető figyelmeztette a hazai termelőket, hogy csökkenteniük kell a kitermelést az ukrán drón támadások miatt, amelyek kritikus exportkikötőket és finomítókat értek - írja a Reuters. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a csapások jelentős károkat okoznak, és az orosz olajinfrastruktúra elleni támadásokat "a leggyorsabban működő szankcióknak" nevezte.

Három iparági forrás szerint az állami ellenőrzés alatt álló Transneft

figyelmeztetést adott ki az orosz olajtermelőknek a termelés lehetséges csökkentéséről,

miután Ukrajna drón támadásokat hajtott végre fontos exportkikötők és finomítók ellen. A vállalat ugyanakkor közleményben cáfolta ezt az információt, azt állítva, hogy ez csupán a Nyugat "információs háborújának" része Oroszország ellen.

Ukrajna augusztus óta fokozta az orosz energetikai létesítmények elleni támadásait, hogy akadályozza Moszkva háborús erőfeszítéseit és csökkentse a Kreml bevételeit. Az ukrán drónok legalább 10 finomítót találtak már el – egy időben csaknem ötödével csökkentve Oroszország finomítói kapacitását – és megrongálták a vezető balti-tengeri kikötőket, Uszty-Lugát és Primorszkot.

A Transneft, amely az Oroszországban kitermelt olaj több mint 80%-át kezeli, az utóbbi napokban korlátozta az olajcégek lehetőségét, hogy olajat tároljanak a vezetékrendszerében. A vállalat figyelmeztette a termelőket, hogy esetleg kevesebb olajat tud átvenni, ha infrastruktúrája további károkat szenved.

A támadások tehát végső soron akár termeléscsökkentésre kényszeríthetik Oroszországot,

amely a globális olajtermelés 9%-át adja. Primorszk, Oroszország legnagyobb olajkikötője, amelyet a múlt héten ért támadás, napi több mint 1 millió hordó olaj exportálására képes, ami az orosz olajtermelés több mint 10%-át jelenti.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a csapások jelentős károkat okoztak, és az orosz olajinfrastruktúra elleni támadásokat "a leggyorsabban működő szankcióknak" nevezte. Oroszország, ellentétben a vezető OPEC-termelő Szaúd-Arábiával, nem rendelkezik jelentős olaj-tárolókapacitással.

Forrás: Reuters

