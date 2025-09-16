Dróniskolák nyílnak az orosz határnál, 10 évesek szerelik össze a drónokat

Litvánia dróniskolákat nyit a gyerekek és felnőttek számára az ország védelmi képességeinek erősítése érdekében, az első ilyen intézmény már meg is nyílt az orosz határ közelében - írja a Reuters.

A litván Védelmi Minisztérium

kilenc dróniskolát tervez létrehozni az országban, ahol már 10 éves kortól tanítják a gyerekeket és felnőtteket drónok reptetésére, összeszerelésére és programozására.

Az első ilyen iskola már megnyitotta kapuit.

Mindez a katonai védelmi képességek kiépítéséről szól, amit Litvánia nagyon komolyan vesz, tekintettel arra, hogy Oroszország és Fehéroroszország szomszédságában élünk

- nyilatkozta Tomas Godliauskas védelmi miniszterhelyettes.

Mindaugas Tamosaitis oktató elmondása szerint a résztvevők megtanulják az FPV (First Person View), a quadkopter és az egyszárnyú drónok kezelését.

A tauragei iskolában, amely mindössze 20 kilométerre található az orosz Kalinyingrád enklávétól, a gyerekek már virtuális repüléseket gyakorolnak számítógépeken.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images