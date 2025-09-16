  • Megjelenítés
Dróniskolák nyílnak Litvániában, amerikaiak is jelen voltak az orosz-fehérorosz hadgyakorlaton – Híreink az ukrajnai háborúról kedden
Dróniskolák nyílnak Litvániában, amerikaiak is jelen voltak az orosz-fehérorosz hadgyakorlaton – Híreink az ukrajnai háborúról kedden

Lengyel kormányzati épületek fölött jelentek meg vélhetően fehérorosz drónok hétfő este. Az Egyesült Királyság és Franciaország is vadászbombázókat küldött a régióba a légtér védelmére, egyes források szerint az utóbbiak ráadásul atomfegyverekkel vannak felfegyverezve. A finn hírszerzés arra figyelmeztette Varsót, hogy Moszkva váratlan lépésekre készülhet a ZAPAD 2025-ös hadgyakorlat keretein belül. Az amerikai hadsereg képviselői hétfőn megfigyelőként részt vettek az orosz-fehérorosz közös hadgyakorlaton, ami Ukrajna 2022-es orosz inváziója óta az első ilyen jellegű amerikai részvétel volt. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Dróniskolák nyílnak az orosz határnál, 10 évesek szerelik össze a drónokat

Litvánia dróniskolákat nyit a gyerekek és felnőttek számára az ország védelmi képességeinek erősítése érdekében, az első ilyen intézmény már meg is nyílt az orosz határ közelében - írja a Reuters.

Dróniskolák nyílnak az orosz határnál, 10 évesek szerelik össze a drónokat
Kibukott: amerikaiak is részt vettek az orosz-fehérorosz hadgyakorlaton!

Az amerikai hadsereg képviselői hétfőn megfigyelőként részt vettek az orosz-fehérorosz közös hadgyakorlaton, ami Ukrajna 2022-es orosz inváziója óta az első ilyen jellegű amerikai részvétel volt - írja a Reuters.

Kibukott: amerikaiak is részt vettek az orosz-fehérorosz hadgyakorlaton!
Fordulat Moszkvában: felhagynak a "barátságtalan ország" megnevezéssel

Oroszország törekszik elhagyni a "barátságtalan ország" meghatározás használatát - jelentette ki Szergej Lavrov külügyminiszter egy keddi moszkvai sajtótájékoztatón.

Fordulat Moszkvában: felhagynak a
Felszólította Donald Trump elnököt Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő felszólította Donald Trump amerikai elnököt, hogy foglaljon egyértelműen állást az Oroszország elleni szankciók és Ukrajna biztonsági garanciái ügyében, hogy megállítsa Vlagyimir Putyin orosz elnököt és véget vessen a háborúnak.

Felszólította Donald Trump elnököt Zelenszkij
Kezet fogott Putyinnal, kiakolbólították európai pártcsaládjából Ficót

Az európai szocialisták múlt heti ülésükön arról döntöttek, hogy véglegesen kizárják a pártcsaládból Robert Fico szlovák miniszterelnök pártját, a Smert – írja a Politico.

Kezet fogott Putyinnal, kiakolbólították európai pártcsaládjából Ficót
Puccs készül Magyarország szomszédjában? Megtörte a csendet az elnök

Aleksandar Vucic szerb elnök köszönetet mondott Oroszország külföldi hírszerzési szervének, az SZVR-nek, mivel tegnap figyelmeztették, hogy szerintük az ukrán Euromajdanhoz hasonló hatalomátvételi kísérlet szerveződik ellene.

Puccs készül Magyarország szomszédjában? Megtörte a csendet az elnök
Súlyos vád: Moszkva segítségével szőttek összeesküvést a kormány megdöntésére Magyarország szomszédjában

Újabb vádpontok alapján emelt vádat a román legfőbb ügyészség kedden Calin Georgescu volt államfőjelölt ellen, akit júliusban fasiszta és legionárius propaganda, rasszista és idegengyűlölő eszmék terjesztése, népirtásért vagy emberiesség elleni bűncselekményekért jogerősen elítélt személyek kultuszának ápolása miatt állítottak bíróság elé.

Súlyos vád: Moszkva segítségével szőttek összeesküvést a kormány megdöntésére Magyarország szomszédjában
Meghökkentő fordulat a lengyel drónincidens kapcsán: lehet, tényleg nem az oroszok lőtték ki a rakétát

Nem orosz, hanem nagy valószínűséggel lengyel rakéta csapódott abba a házba, amely a múlt héten komoly károkat szenvedett Lubin régióban – írta meg bennfentes források alapján a Rzeczpospolita hírlap.

Meghökkentő fordulat a lengyel drónincidens kapcsán: lehet, tényleg nem az oroszok lőtték ki a rakétát
Darabjaira szedték az ukránok a rettegett Gerany-3-ast - nem örültek annak, amit találtak

Az ukrán védelmi hírszerzés nyilvánosságra hozta az orosz Gerany-3 drón 3D modelljét, alkatrészeit és külföldi beszállítói hátterét a War&Sanctions portálon - tudósított a Pravda.

Darabjaira szedték az ukránok a rettegett Gerany-3-ast - nem örültek annak, amit találtak
Kimondta Trump jobbkeze: ha ez megtörténik, 2 hónap alatt véget ér a háború

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter kijelentette, hogy az Egyesült Államok nem fog vámokat kivetni Kína orosz olajvásárlásaira, hacsak az európai országok nem teszik ezt meg előbb. Ezen felül azt is hangsúlyozta, hogy ha Európa jelentősebben részt venne a másodlagos szankciókban, akkor az ukrajnai háború 2–3 hónapon belül véget érhetne - írta meg az Interfax.

Kimondta Trump jobbkeze: ha ez megtörténik, 2 hónap alatt véget ér a háború
Kiadják Németországnak az Északi Áramlatot felrobbantó ukrán katonát

A bolognai fellebbviteli bíróság kedden közölt határozata szerint kiadják Németországnak az augusztusban Olaszországban őrizetbe vett Szerhij Kuznyecovot, akit az Északi Áramlat gázvezeték 2022-es felrobbantásában való részvétellel gyanúsítanak.

Kiadják Németországnak az Északi Áramlatot felrobbantó ukrán katonát
Az oroszok szerint Ukrajna lényegében megtámadta a NATO-t

Nem Oroszország, hanem Ukrajna támadta meg Lengyelország területét drónokkal – jelentette ki Vjacseszláv Vologyin, az orosz Duma házelnöke a News.ru cikke szerint.

Az oroszok szerint Ukrajna lényegében megtámadta a NATO-t
Orosz drónok a NATO felett: ezt már Putyin legnagyobb barátja sem hagyta szó nélkül

Kommentálta Aljakszandr Lukasenka fehérorosz vezető a NATO-légterekbe behatoló orosz drónokról szóló híreket. Azt állítja: Belarusznak semmi köze ezekhez az incidensekhez.

Orosz drónok a NATO felett: ezt már Putyin legnagyobb barátja sem hagyta szó nélkül
Egy valamit biztosan elért már Oroszország: nagyon fegyverkezni akar a NATO keleti bástyája

A román állampolgárok mintegy 57 százaléka egyetért azzal, hogy az ország bruttó hazai terméke (GDP) 5 százalékának megfelelő összeget fordítson védelmi kiadásokra - derült ki az Avangarde közvélemény-kutató friss felmérésből, amelyet kedden ismertetett az Agerpres román hírügynökség.

Egy valamit biztosan elért már Oroszország: nagyon fegyverkezni akar a NATO keleti bástyája
Új programot indít az EU az ukrán menekültek hazatérésének elősegítésére

Az Európai Uniót Tanácsa ajánlást fogadott el kedden, amely szerint a tagországoknak az ideiglenes védelemi jogállás kibocsátásáról fokozatosan át kell állniuk nemzeti tartózkodási engedély biztosítására a lakóhelyüket elhagyni kényszerült ukrajnaiak számára és elő kell készíteniük a hazájukba visszatérni szándékozók támogatását, amennyiben a körülmények lehetővé teszik.

(MTI)

Olyan ökológiai háború indult, ami hamar aktív konfliktussá válhat

Nils Gilman történész szerint a világpolitika új korszakba lép, ahol a fő törésvonalat nem az államformák, hanem az energiaátállás határozza meg. A L'Expressnek adott interjújában arról beszélt, hogy Kína és Európa a zöld technológiák köré szerveződhet, míg az Egyesült Államok, Oroszország és Szaúd-Arábia a fosszilis energiahordozók védelmében szövetséget alkothat. Ez egy gazdasági és geopolitikai „ökológiai hidegháborúhoz” vezethet, amely alapjaiban rendezi át a globális szövetségi rendszert.

Olyan ökológiai háború indult, ami hamar aktív konfliktussá válhat
Elmondta Volodimir Zelenszkij, miért repülnek orosz drónok a NATO légterébe

Zelenszkij szerint Putyin szándékosan küld drónokat a NATO-országok területére, hogy tesztelje a szövetség reakcióképességét és eltántorítsa a légvédelmi rendszerek Ukrajnának történő átadásától. - közölte a Pravda.

Elmondta Volodimir Zelenszkij, miért repülnek orosz drónok a NATO légterébe
Magára talált volna az ukrán hadsereg? - Régi-új módszerrel próbálják megállítani az orosz előretörést

Az ukrán erők sikeresen csapást mértek orosz parancsnoki állásokra a megszállt Donyeck megyében, köztük az orosz középső hadseregcsoport és a 41. Hadsereg parancsnoki központjaira - írta a Kyiv Independent.

Magára talált volna az ukrán hadsereg? - Régi-új módszerrel próbálják megállítani az orosz előretörést
Zelenszkij szerint csak egy dolog hiányzik ahhoz, hogy véget érjen a háború

Zelenszkij elnök felszólította Donald Trumpot, hogy foglaljon egyértelmű állást az Oroszország elleni szankciókról és Ukrajna biztonsági garanciáiról, ami szerinte elengedhetetlen Putyin megállításához és a háború befejezéséhez - jelentette a Pravda.

Zelenszkij szerint csak egy dolog hiányzik ahhoz, hogy véget érjen a háború
Jelentett az ukrán légvédelem

Az ukrán légierő jelentése szerint az éjszaka folyamán 113 Sahed/Gerány drón lépett be a légtérbe, ebből 89-et megsemmisített a légvédelem

(Telegram)

Besokallt Brüsszel, példátlan fegyvert vetnek be Oroszországgal szemben

Brüsszel először lépett fel önállóan a kettős felhasználású technológiák exportkorlátozásában, megkerülve a Wassenaar-megállapodás orosz blokkját. Az új uniós lista novembertől hatályba léphet, és a chipgyártó gépektől a kvantumtechnológiáig számos csúcstechnológiát érint. Az Európai Bizottság most új jogkörökkel üthet nagyot a szankciók és kereskedelmi korlátozások hatékonyabb betartatására.

Besokallt Brüsszel, példátlan fegyvert vetnek be Oroszországgal szemben
Brüsszel határozatlan időre elnapolta az újabb orosz szankciókat

Úgy tűnik, várat magára a 19. szankciócsomag, miután az amerikai elnök, Donald Trump arra szólította fel a NATO összes tagállamát, hogy teljesen álljanak le az orosz olajról, mert enélkül túl gyenge marad a tárgyalási pozíciójuk az ukrán konfliktus rendezéséhez. Bár az uniós tisztviselők eleinte úgy érezték, az USA ezzel végre beleáll a tartós béke megteremtésébe, és szankciókkal próbálja a tárgyalóasztalhoz kényszeríteni Oroszországot, hamar feleszméltek, hogy valójában elég időigényes feltételekhez kötötte a beavatkozását.

Brüsszel határozatlan időre elnapolta az újabb orosz szankciókat
Elképesztő trükkel juthattak be az oroszok egy donyecki faluba

Orosz katonák civil ruhában próbáltak beszivárogni a donyecki Jampil faluba - tudósított a Pravda.

Elképesztő trükkel juthattak be az oroszok egy donyecki faluba
Zaporizzsját támadták az orosz drónok

Zaporizzsja városában legalább egy ember meghalt és heten megsebesültek. Ivan Fedorov kormányzó szerint legalább tíz drón csapódott a városba.

(Reuters)

Ennyien érkeztek Ukrajnából hétfőn

Az ukrán-magyar határszakaszon 6996-an léptek be Magyarországra hétfőn. Tartózkodási engedélyt 43 embernek állítottak ki - közölte az ORFK.

(MTI)

Újabb orosz drónok Lengyelország felett, levegőben a NATO vadászgépei – Híreink az ukrajnai háborúról kedden

Lengyel kormányzati épületek fölött jelentek meg vélhetően fehérorosz drónok hétfő este. Az Egyesült Királyság és Franciaország is vadászbombázókat küldött a régióba a légtér védelmére, egyes források szerint az utóbbiak ráadásul atomfegyverekkel vannak felfegyverezve. A finn hírszerzés arra figyelmeztette Varsót, hogy Moszkva váratlan lépésekre készülhet a ZAPAD 2025-ös hadgyakorlat keretein belül. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Hétfői tudósításunk itt olvasható el.

Levegőbe emelkednek a brit Typhoon harci gépek az orosz fenyegetés miatt

Figyelmeztet a vezérkari főnök: Oroszország készül valamire a lengyel határon

Egészen elképesztő számot mondott be a külügyminiszter a lengyelországi orosz támadásról

Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

