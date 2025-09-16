Dróniskolák nyílnak Litvániában, amerikaiak is jelen voltak az orosz-fehérorosz hadgyakorlaton – Híreink az ukrajnai háborúról kedden

Nils Gilman történész szerint a világpolitika új korszakba lép, ahol a fő törésvonalat nem az államformák, hanem az energiaátállás határozza meg. A L'Expressnek adott interjújában arról beszélt, hogy Kína és Európa a zöld technológiák köré szerveződhet, míg az Egyesült Államok, Oroszország és Szaúd-Arábia a fosszilis energiahordozók védelmében szövetséget alkothat. Ez egy gazdasági és geopolitikai „ökológiai hidegháborúhoz” vezethet, amely alapjaiban rendezi át a globális szövetségi rendszert.