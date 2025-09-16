Éles fordulat az elhibázott bombázás után: teljesen kiszámíthatatlanná vált a Közel-Kelet katonai hatalma

Izrael szeptember 9-én váratlanul légitámadást indított a katari főváros Doha egyik kerülete ellen, ahol a Hamász palesztin radikális szervezet több tagja volt. A feltételezések szerint a csapás nem hozta meg a várt eredményt, az iszlamisták több tagja, de egyetlen vezetője sem hunyt el. A lap arról ír, hogy az eset egyenesen ellentétes hatást ért el, mivel inkább visszafelé sült el, és az Izrael legfontosabb támogatójának számító Egyesült Államok is lépésére kényszerül a szövetségese ellen. Egyre inkább az a vélemény kezd kialakulni, hogy Benjamin Netanjahu egy destabilizáló tényező, aki az egész régióra komoly veszélyt jelent.

A Hamász egyik vezetőjét sem ölték meg. Talán voltak áldozatok is, akiket sokk ért

– mondta el az Axiosnak egy magas rangú hírszerzési vezető.

Ez a fejlemény azért különösen komoly probléma Jeruzsálemnek, mivel az volt a fix elképzelés, hogy a főtárgyalók likvidálásával lendítsék előre a béketárgyalásokat, hogy ezzel könnyebben tudják érvényesíteni a saját akaratukat. Ezzel szemben éppen azt érték el, hogy a tárgyalások elakadtak, és nem is látszódik, hogy mikor folytatódhat. A lapnak egy, a megbeszélések részleteit jól ismerő forrás arról nyilatkozott, hogy

napokon belül áttörést érhettek volna el az asztaloknál, de ehelyett most kilátástalannak tűnik a megegyezés.

A nyomásgyakorlási kísérlet viszont szolidaritási hullámot váltott ki világszerte, az országok sorra fejezik ki támogatásukat Katarnak. Ez regionálisan egyre inkább eltávolítja annak a lehetőségét, hogy Izrael elfogadottsága emelkedjen, holott korábban Donald Trump amerikai elnöknek komoly szándékai voltak az Ábrahám-egyezményekhez csatlakozó országok körének bővítése. Jeruzsálem azzal is elszigetelte magát, hogy az Egyesült Államokat csak az utolsó pillanatban értesítette, így Washingtonban jelentősen megcsappant a bizalom szövetségese felé.

Szeptember 15-én Marco Rubio amerikai külügyminiszter Izraelbe látogatott, ahol találkozott a miniszterelnökkel is. Netanjahu kijelentette, hogy az akció nem volt sikertelen, mivel azt az üzenetet tett egyértelművé a terrorista csoport számára, hogy bárhol elérik őket. A találkozó után más megvilágításba helyezte egy izraeli tisztségviselő a kormányfő beszédét, aki szerint ez a kiszámíthatatlan vezető képéről árulkodik:

Beleszeretett abba, hogy a regionális zsarnok legyen, akitől senki sem várhatja a következő lépést

– mondta.

Rubio látogatása előtt Netanjahu azt is elmondta, hogy Izrael lényegében egy „szuper Spárta” és az önellátó gazdaságot kellene kiépíteni a növekvő elszigeteltség mellett. Később javította magát, hogy kizárólag a fegyvergyártásra gondolt, de eddigre a tőzsde jelentős veszteségeket könyvelhetett el.

