Elmondta Volodimir Zelenszkij, miért repülnek orosz drónok a NATO légterébe

Az ukrán elnök egy Sky News-nak adott interjúban kifejtette, hogy az orosz vezető kettős céllal hajt végre ilyen provokációkat. Egyrészt fel akarja mérni, hogy a NATO milyen diplomáciai és politikai válaszlépésekre képes, illetve hogyan reagál a helyi lakosság ezekre az incidensekre.

Azt is üzeni ezzel, hogy ne merjenek további légvédelmi rendszereket adni Ukrajnának, mert esetleg maguknak is szükségük lehet rájuk

- fogalmazott Zelenszkij az orosz stratégiával kapcsolatban.

A múlt héten közel húsz orosz drón hatolt be lengyel légtérbe Ukrajna és Belarusz felől. Erre válaszul Mark Rutte NATO-főtitkár bejelentette az Eastern Sentry (Keleti Őrszem) hadművelet elindítását.

Szeptember 13-án egy újabb incidens történt, amikor egy Sahed/Gerány típusú drón mintegy 50 percig tartózkodott román légtérben Dobrudzsa térségében. Az eszközt F-16-os vadászgépek követték, majd a román külügyminisztérium bekérette az orosz nagykövetet, ahogy több más EU- és NATO-tagállam is tette.

Oana Țoiu román külügyminiszter jelezte, hogy az ENSZ Közgyűlésén is napirendre kívánja tűzni az orosz drónprovokációk kérdését.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images