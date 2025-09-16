  • Megjelenítés
Elmondta Volodimir Zelenszkij, miért repülnek orosz drónok a NATO légterébe
Globál

Elmondta Volodimir Zelenszkij, miért repülnek orosz drónok a NATO légterébe

Portfolio
Zelenszkij szerint Putyin szándékosan küld drónokat a NATO-országok területére, hogy tesztelje a szövetség reakcióképességét és eltántorítsa a légvédelmi rendszerek Ukrajnának történő átadásától. - közölte a Pravda.

Az ukrán elnök egy Sky News-nak adott interjúban kifejtette, hogy az orosz vezető kettős céllal hajt végre ilyen provokációkat. Egyrészt fel akarja mérni, hogy a NATO milyen diplomáciai és politikai válaszlépésekre képes, illetve hogyan reagál a helyi lakosság ezekre az incidensekre.

Azt is üzeni ezzel, hogy ne merjenek további légvédelmi rendszereket adni Ukrajnának, mert esetleg maguknak is szükségük lehet rájuk

- fogalmazott Zelenszkij az orosz stratégiával kapcsolatban.

A múlt héten közel húsz orosz drón hatolt be lengyel légtérbe Ukrajna és Belarusz felől. Erre válaszul Mark Rutte NATO-főtitkár bejelentette az Eastern Sentry (Keleti Őrszem) hadművelet elindítását.

Szeptember 13-án egy újabb incidens történt, amikor egy Sahed/Gerány típusú drón mintegy 50 percig tartózkodott román légtérben Dobrudzsa térségében. Az eszközt F-16-os vadászgépek követték, majd a román külügyminisztérium bekérette az orosz nagykövetet, ahogy több más EU- és NATO-tagállam is tette.

Oana Țoiu román külügyminiszter jelezte, hogy az ENSZ Közgyűlésén is napirendre kívánja tűzni az orosz drónprovokációk kérdését.

Kapcsolódó cikkünk

Újabb orosz drónok Lengyelország felett, levegőben a NATO vadászgépei – Híreink az ukrajnai háborúról kedden

Magára talált volna az ukrán hadsereg? - Régi-új módszerrel próbálják megállítani az orosz előretörést

Zelenszkij szerint csak egy dolog hiányzik ahhoz, hogy véget érjen a háború

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Pénzgyáros AI

Az AI az új vasút -&#160;írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
amerikai gyakorlat Palauban
Globál
Megállíthatatlan Amerika legnagyobb riválisának a nyomulása: egy egész régiót kebelezhet be, már háborúról beszélnek
Pénzcentrum
Ez az igazi sztárszakma Magyarországon: villámgyors az előrelépés, milliós a fizu
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility