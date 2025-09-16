Felszállt Amerika újabb B-21 Raider hatodik generációs lopakodó bombázója: a nagy rivális máris kelti a zavart

A második prototípus levegőbe emelkedése mutatja, hogy Washington újabb mérföldkövet tudhat maga mögött a következő generációs lopakodó vadászgép fejlesztésében. A Northrop Grumman hadiipari óriás által fejlesztett gép a californiai Palmdale-ben található 42-es üzemből szállt fel, majd az Edwards légibázison landolt, ahol a B-21-es Egyesített Tesztegység állomásozik. Mivel már két jármű is repül, ezért egyre több információ áll rendelkezésére a karbantartásról, a repülési adatokat lehet gyűjteni, valamint a fegyverrendszerek integrálását is tesztelni tudják.
Troy Meink, az amerikai légierő minisztere kiemelte, hogy
minden egyes újabb példány jelentősen hozzájárul a program felgyorsításához.
A B-21-es kulcsfontosságú eleme az Egyesült Államok nukleáris képességeinek modernizálásában. Washington eredetileg azzal számolt, hogy összesen 100 darabot rendel majd ezekből. Mindez nem lesz olcsó, mivel várhatóan mintegy 700 millió dollárt fog kóstálni egyetlen lopakodó. Az új bombázókkal lecserélhetik a B-1 Lancereket és a B-2 Spiriteket is.
A viszonylag gyors fejlesztési ütem mellett azt várják a B-21-től, hogy a legendás elődökhöz hasonlóan álljon rendelkezésére az a teherbírás és rugalmasság, hogy mobil hordozórakétákat, bunkereket és parancsnoki központokat támadjanak a szigorúan védett területeken. Vélhetően szállíthat majd B61-13 gravitációs bombát, ezeket nagy kiterjedésű célpontok ellen használnák. A cikk szerint „Kína Katonai Városa” ilyen lehet, amelyet a keleti nagyhatalom vezetésének építették menedéknek egy esetleges nukleáris háború esetére. Ezen felül képes lesz az Irán nukleáris létesítményei elleni támadás miatt nagy figyelmet kapó GBU-57 MOP (Massive Ordnance Penetrator) bunkerromboló bomba szállítására is.
A haladás ellenére még hosszú évekre lehet szükség, ameddig a Raiderek ténylegesen az amerikai légierő rendelkezésére állhatnak éles küldetésekhez.
Miközben a hatodik generációs gépek fejlesztésével az Egyesült Államok jelentős előnyre tehet szert, addig Kína máris elkezdte azt hangoztatni, hogy valójában képes kiszúrni a B-21-eseket. Már 2023-ben arról számoltak be, hogy egy szimulációban összemérték a saját drónjaikkal a Raidert, és a végén a bombázót lelőtték. A részletesen leírt csatában az amerikai csúcsgép szerintük a hő- és elektromos jelek miatt bukott le, ezeket képesek voltak érzékelni. Ezt követően az amerikai gépre rakétát lőttek ki, erre a „hűséges szárnysegéd drón” lépet közbe, sikertelenül, a lopakodó megsemmisült. Ez a teszt viszont nagyon sok kérdést vetett fel, sokak szerint egyáltalán nem átlátható, éppen ezért illeszkedik abba a stratégiába, hogy Kína igyekszik aláásni a rivális programokat és minél nagyobb zavart kelteni.
Peking közben a saját modernizációs programjánál is fenntartja az átláthatatlanságát, hogy ezzel is növelje a zavart. Azt nem lehet állítani, hogy a kínai légierő vagy légvédelem (esetleg az orosz) képes lesz kiszúrni a kulcsfontosságú gépet, de az kijelenthető, hogy a 100 százalékos elrejtőzésre továbbra sincs esély. Az további kérdéseket vet fel, hogy a jelentős interkontinentális ballisztikus rakéták korában pontosan mekkora haszna lehet egy esetlegesen kibontakozódó nukleáris háború esetén az ilyen lopakodóknak. Különösen az rontja a lehetőségeit, hogy komoly infrastruktúrára van szükség a működtetéséhez.
Címlapkép forrása: 412th Test Wing Public Affairs via Wikimedia Commons
