Fordulat a Közel-Keleten: váratlant lép Amerika, miután Izrael megtámadta a semleges monarchiát

Marco Rubio amerikai külügyminiszter kedden bejelentette, hogy Katar és az Egyesült Államok közel áll egy megerősített védelmi együttműködési megállapodás véglegesítéséhez. A bejelentés különösen fontos az után, hogy Izrael a múlt héten Dohában támadást hajtott végre a Hamász politikai vezetői ellen, ami széles körű elítélést váltott ki. A dohai támadás rendkívül érzékeny kérdés, mivel Katar az USA közeli szövetségese és otthont ad a Közel-Kelet legnagyobb amerikai katonai bázisának. Az Öböl-menti állam Egyiptommal közösen közvetítőként vesz részt a gázai tűzszüneti tárgyalásokban a közel két éve tartó háború kezdete óta.

Rubio, aki Tel-Avivból Dohába tartott, hangsúlyozta, hogy Katarnak folytatnia kell közvetítői szerepét Izrael és a Hamász között.

Nagyon rövid az időablak, amelyben megállapodás születhet. Ha bármely ország a világon segíthet közvetíteni, az Katar. Ők azok, akik meg tudják tenni. Szoros partnerségben állunk a katariakkal. Valójában egy megerősített védelmi együttműködési megállapodáson dolgozunk, amelynek véglegesítéséhez közel állunk

- mondta a vezető diplomata.

Katar „gyávának és árulónak” nevezte az izraeli támadást, de közölte, hogy ez nem fogja eltántorítani közvetítői szerepétől. Májusi látogatása során Trump biztosította a gázban gazdag Katart, hogy Washington megvédené, ha valaha támadás érné. Az amerikai elnök azt is elmondta, hogy Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök nem tájékoztatta előre az izraeli támadásról.

A jeruzsálemi kormányfő hétfőn, Rubióval tartott sajtótájékoztatóján azzal fenyegetett, hogy a Hamász vezetőit „bárhol is legyenek” megtámadja, miközben az arab és iszlám államok vezetői csúcstalálkozót tartottak Katar támogatására az Izrael által végrehajtott támadás után. Trump elégedetlenségét fejezte ki Izrael csapása miatt, amelyet olyan egyoldalú akciónak nevezett, amely nem szolgálja sem az amerikai, sem az izraeli érdekeket. A katari miniszterelnökkel New Yorkban pénteken tartott találkozóján igyekezett biztosítani a katariakat arról, hogy ilyen támadások nem fognak megismétlődni.

Címlapkép forrása: Marines from Arlington, VA, United States, via Wikimedia Commons