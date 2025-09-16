Fordulat Moszkvában: felhagynak a "barátságtalan ország" megnevezéssel

Oroszország törekszik elhagyni a "barátságtalan ország" meghatározás használatát - jelentette ki Szergej Lavrov külügyminiszter egy keddi moszkvai sajtótájékoztatón.

Fokozatosan elhagyjuk a "barátságtalan országok" meghatározást, bár ez a jogszabályokban továbbra is szerepel.

De mint Putyin elnök nemrégiben egy beszédében (...) hangsúlyozta, nincsenek barátságtalan országok, olyan országok vannak, amelyeknek a kormánya barátságtalan az Oroszországi Föderációval szemben" - mondta.

Az orosz kormány 2022 márciusában fogadta el a barátságtalan országok listáját, amelyen számos nyugati állam - köztük a NATO és az EU tagállamai -, valamint szövetségeseik szerepelnek.

Címlapkép forrása: Shutterstock