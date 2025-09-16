Itt a nagy áttörés: jönnek az AI-vezérelt drónrajok Ukrajnában

Portfolio Future of Finance 2025 Szeptember 18-án lesz a Portfolio Future of Finance 2025 konferenciája, amelyen a pénzügyi szektor nagyágyúi mutatják meg a jövőt, érdemes eljönni.

Mykhailo Fedorov, Ukrajna első miniszterelnök-helyettese és digitális transzformációért felelős minisztere jelentette be, hogy

a Swarmer 15 millió dolláros befektetést kapott mesterséges intelligenciával működő drónrajok fejlesztésére

egy amerikai befektetői csoporttól, amelynek tagjai a Broadband Capital Investments, R-G.AI, D3 Ventures, Green Flag Ventures, Radius Capital és a Network VC.

Ez a legnagyobb befektetés egy ukrán védelmi technológiai vállalatba a háború kezdete óta

- emelte ki Fedorov. A miniszter szerint a Swarmer technológiái már bizonyítottak a harctéren, a nyugati befektetés pedig lehetővé teszi, hogy a vállalat minden drónhoz biztosítson rajképességeket. Az új technológia jelentősége, hogy

nagy számú drón és robot bevetését teszi lehetővé függetlenül a képzett operátorok számától.

A rajban repülő és támadó drónok a hadviselés következő szintjét jelenthetik - írta korábban a Wall Street Journal.

Korábban arról is érkeztek hírek, hogy az amerikai Auterion vállalat 33 000 mesterséges intelligenciával ellátott csapásmérő készletet szállít Ukrajnának harci drónokhoz, amelyek szintén rajképességeket biztosítanak bármilyen drón számára.

