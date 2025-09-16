Itt van Izrael döntése, ez mindent megváltoztathat

Nyugat-Európa egyes országai és különféle szervezetek megkísérlik blokád alá vonni Izraelt. Elértek-e ezzel globális elszigetelést? Nem. Az Egyesült Államok velünk van, és sok más ország is"
- hangsúlyozta az izraeli kormányfő.
Blokádot akarnak ránk kényszeríteni. Ahogy az irániak blokádot vontak körénk, és abban reménykedtek, hogy ez a blokád valóban megsemmisít minket - de mi áttörtük ezt a blokádot. Ezt mindenki látja. És azt is tudjuk, hogy most van egy újabb kísérlet Izrael blokád alá vonására, különböző szervezetek és országok részéről, elsősorban Katar által"
- mondta Netanjahu.
"Először is van egy médiablokád, amelyet Katarral az élen hatalmas pénzekből finanszíroznak, de más országok, például Kína is finanszíroz, és ezek Nyugaton is működnek, sőt nem kevésbé az Egyesült Államokban is. Harcolunk ez ellen, és mi is nagy összegeket, jelentős erőforrásokat fogunk befektetni abba, hogy visszaverjük a blokádnak ezt a részét" - jelentette ki az izraeli miniszterelnök.
A másik rész célzottan Nyugat-Európa államaira összpontosít, az ottani muszlim kisebbségeket mozgatja meg, akik egyre hangosabbak, erőszakosabbak, és fenyegetést jelentenek az adott országokra. Ez a blokád most Nyugat-Európára összpontosul - tette hozzá Netanjahu, és a fegyverszállítások leállításának lehetőségére is figyelmeztetett.
A következő években meg kell erősítenünk saját fegyveriparunkat, hogy önálló fegyverellátással és ipari gyártókapacitással rendelkezzünk. Ezt a blokádot így fogjuk áttörni"
- fogalmazta meg a szerinte Izraelre váró feladatokat.
"Tehát elérték-e a globális elszigetelést? Nem. Az Egyesült Államok, és sok más ország is velünk van. De van egy célzott, nyugat-európai problémánk, és azon dolgozunk, hogy megszüntessük ezt a blokádot. Ahogy sikerült áttörnünk a katonai blokádot, úgy sikerrel fogunk járni a politikai blokád ellen is"- jelentette ki Benjamin Netanjahu.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
