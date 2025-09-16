  • Megjelenítés
Jelentett a hírszerzés: megvan, ki vezetheti a jövőben a világ legsötétebb diktatúráját
Globál

Jelentett a hírszerzés: megvan, ki vezetheti a jövőben a világ legsötétebb diktatúráját

Portfolio
A Radio Free Asia számolt be a dél-koreai hírszerzés jelentéséről, melyben arról írtak, hogy Kim Dzsongun észak-koreai vezető a lányát szeretné a rezsim következő vezetőjének.

Nagy feltűnést keltett a diktatúra első embere, amikor szeptember elején Kínában a saját lánya társaságában jelent meg. Az ilyen események kiemelten fontosak Phenjannak, mivel azon ritka rendezvények egyike, ahol növelheti a saját nemzetközi elfogadottságát, ezzel pedig a saját súlyát is egyben. Éppen ezért egyáltalán nem mindegy, hogy kit visz magával, mivel ez jelezheti a hatalmi hierarchiát is az országban.

Kim Dzsongun a kínai fővárosban a lányával, Kim Ju Esszel mutatkozott nyilvánosan. Ezt követően nem volt ott több hivatalos eseményen, holott más dinasztikus uralkodásban gondolkodó vezetők esetében korábban már volt erre példa, így Aljakszandr Lukasenka például a fiát rendszeresen magával viszi ilyenekre, amennyiben erre van lehetősége. Dél-koreai információk szerint a vezető lánya a Pekingben töltött 54 óra döntő többségében az ottani észak-koreai nagykövetségen tartózkodott.

A szöuli hírszerzés szerint a visszafogott mutatkozás már így is azt jelzi, hogy a diktátor a lányát szánja saját utódjának.

Kim Ju Eszről csak nagyon kevés információ áll rendelkezésre, a nevét először 2013-ban említették, ezért nagyjából egyetértés alakult ki, hogy 12 év körül lehet. Fiatal korának köszönhetően vélhetően csak évek múlva lehet ő hivatalosan Kim Dzsongun utódja. A jelentés kiemelte, hogy nőként különösen nagy kihívásokkal nézhet szembe az erősen soviniszta Észak-Koreában, de a vérvonal fenntartása fontosabb a vezetésnek. Nem Ju Esz az egyetlen látványosan emelkedő nő Észak-Koreában, a diktátor húga, Kim Jodzsong is rendszeresen mutatkozik fontos nyilvános eseményeken. Ezeknek a célja, hogy az észak-koreai társadalom (és a politikai vezetés) számára felépítsenek róluk egy mítoszt, amelyet felhasználva megszilárdítsák a pozíciójukat, és elfogadottabbá váljanak.

Kapcsolódó cikkünk

Szigorúan titkos akció derült ki: amerikai elit egységek akartak betörni a diktatúra területére, de súlyosan felsültek

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Pénzgyáros AI

Az AI az új vasút -&#160;írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th

PR cikk

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
GettyImages-2235131373
Globál
Újabb orosz drónok Lengyelország felett, levegőben a NATO vadászgépei – Híreink az ukrajnai háborúról kedden
Pénzcentrum
Ezt nagyon kevés magyar tudja a saját autójáról: óriási bajba kerülhetnek, ha baleset történik
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility