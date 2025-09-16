Jelentett a hírszerzés: megvan, ki vezetheti a jövőben a világ legsötétebb diktatúráját

Nagy feltűnést keltett a diktatúra első embere, amikor szeptember elején Kínában a saját lánya társaságában jelent meg. Az ilyen események kiemelten fontosak Phenjannak, mivel azon ritka rendezvények egyike, ahol növelheti a saját nemzetközi elfogadottságát, ezzel pedig a saját súlyát is egyben. Éppen ezért egyáltalán nem mindegy, hogy kit visz magával, mivel ez jelezheti a hatalmi hierarchiát is az országban.
Kim Ju Ae, the daughter of North Korean leader Kim Jong Un, joined her father in Beijing this month. Is she being primed as Kim Jong Un's successor? pic.twitter.com/hJ8yc0LISV https://t.co/hJ8yc0LISV— Radio Free Asia (@RadioFreeAsia) September 15, 2025
Kim Dzsongun a kínai fővárosban a lányával, Kim Ju Esszel mutatkozott nyilvánosan. Ezt követően nem volt ott több hivatalos eseményen, holott más dinasztikus uralkodásban gondolkodó vezetők esetében korábban már volt erre példa, így Aljakszandr Lukasenka például a fiát rendszeresen magával viszi ilyenekre, amennyiben erre van lehetősége. Dél-koreai információk szerint a vezető lánya a Pekingben töltött 54 óra döntő többségében az ottani észak-koreai nagykövetségen tartózkodott.
A szöuli hírszerzés szerint a visszafogott mutatkozás már így is azt jelzi, hogy a diktátor a lányát szánja saját utódjának.
Kim Ju Eszről csak nagyon kevés információ áll rendelkezésre, a nevét először 2013-ban említették, ezért nagyjából egyetértés alakult ki, hogy 12 év körül lehet. Fiatal korának köszönhetően vélhetően csak évek múlva lehet ő hivatalosan Kim Dzsongun utódja. A jelentés kiemelte, hogy nőként különösen nagy kihívásokkal nézhet szembe az erősen soviniszta Észak-Koreában, de a vérvonal fenntartása fontosabb a vezetésnek. Nem Ju Esz az egyetlen látványosan emelkedő nő Észak-Koreában, a diktátor húga, Kim Jodzsong is rendszeresen mutatkozik fontos nyilvános eseményeken. Ezeknek a célja, hogy az észak-koreai társadalom (és a politikai vezetés) számára felépítsenek róluk egy mítoszt, amelyet felhasználva megszilárdítsák a pozíciójukat, és elfogadottabbá váljanak.
