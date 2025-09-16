  • Megjelenítés
Kezet fogott Putyinnal, kiakolbólították európai pártcsaládjából Ficót
Az európai szocialisták múlt heti ülésükön arról döntöttek, hogy véglegesen kizárják a pártcsaládból Robert Fico szlovák miniszterelnök pártját, a Smert – írja a Politico.

Egy forrás szerint a szocialisták vezetősége egyhangúlag hozta meg döntését, amelyet a pártcsalád október 16-a és 18-a közötti gyűlésén ratifikálnak majd.

A döntésre azután került sor, hogy Fico Vlagyimir Putyin orosz elnök társaságában részt vett a május 9-i moszkvai Győzelem napi ünnepségen, majd szeptemberben Pekingbe látogatott, ahol Putyin mellett Hszi Csin-ping kínai és Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnökkel is találkozott.

A Smer tagságát 2023 októberében függesztették fel, koalíciós partnerével, a Hlasszal együtt.

A Hlas esetén marad a felfüggesztés, egyelőre nem zárják ki a szocialista pártcsaládból.

Címlapkép: Robert Fico szlovák miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök kezet fog a pekingi Tiaojütaj állami vendézházban tartott kétoldalú találkozójukon 2025. szeptember 2-án. MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki hivatal pool/Alekszandr Kazakov

2025. szeptember 16.

