Az amerikai hadsereg képviselői hétfőn megfigyelőként részt vettek az orosz-fehérorosz közös hadgyakorlaton, ami Ukrajna 2022-es orosz inváziója óta az első ilyen jellegű amerikai részvétel volt - írja a Reuters.

A Pentagon kedden megerősítette, hogy

amerikai katonai tisztviselők megfigyelőként jelen voltak a "Zapad-2025" elnevezésű belarusz-orosz hadgyakorlaton.

A Reuters és más hírügynökségek fényképeket készítettek az eseményen résztvevő amerikai katonai tisztviselőkről, akik más országok megfigyelőivel együtt voltak jelen. Fehéroroszország Oroszország elkötelezett szövetségese, és az Ukrajna elleni teljes körű orosz invázió egyik felvonulási területeként szolgált.

"Az Egyesült Államok minszki nagykövetsége meghívást kapott, hogy védelmi attaséink részt vegyenek a belaruszi ZAPAD-2025 hadgyakorlaton a Kiemelt Látogatói Napon,

és a meghívást elfogadtuk az országaink közötti közelmúltbeli eredményes kétoldalú kapcsolatok fényében

- nyilatkozta Sean Parnell, a Pentagon szóvivője. "A hadgyakorlatok látogatói napjain való részvétel általános gyakorlat a hadseregek között, és az amerikai védelmi attasé egy nagyobb nemzetközi katonai résztvevői csoport tagja volt. Az időzítés miatt az új védelmi attasé a távozó attaséval együtt tudott részt venni az eseményen" - tette hozzá.

Viktor Hrenikov fehérorosz védelmi miniszter személyesen üdvözölte a két amerikai tisztet, akik kezet fogtak vele, és oroszul megköszönték a meghívást. Az amerikai védelmi minisztérium egyik tisztviselője, aki névtelenséget kért, elmondta, hogy az Egyesült Államok legutóbb 2021-ben figyelte meg a Zapad hadgyakorlatokat.

Nyugati külpolitikai elemzők szerint Trump elnök megpróbálhatja Fehéroroszországot eltávolítani Oroszországtól - amit széles körben valószínűtlennek tartanak -, vagy akár kihasználni Fehéroroszország szoros kapcsolatait Moszkvával egy olyan megállapodás előmozdítására, amely véget vetne az ukrajnai háborúnak.

