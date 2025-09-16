Kimondta az ENSZ bizottsága: Izrael népirtást követ el

Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa által létrehozott független vizsgálóbizottság kedden közzétett jelentésében arra a következtetésre jutott, hogy Izrael népirtást követett el a Gázai övezetben.

Izrael négyet elkövetett az ENSZ-nek a népirtás megelőzéséről és szankcionálásáról szóló 1948-as egyezményében felsorolt, népirtásnak minősülő öt cselekmény közül - állapította meg a háromfős testület. A felsorolás szerint gyilkosságról, súlyos testi vagy mentális sérülés okozásáról, a palesztinok életkörülményeinek szándékos ellehetetlenítéséről, illetve a születések megakadályozását célzó intézkedésekről van szó.

A bizottság a Hamász palesztin terrorszervezet 2023. októberi támadása után a Gázai övezet ellen indított izraeli hadműveleteket vizsgálta. A jelentésben kiemelték: Izrael civileket gyilkol meg, akadályozza a humanitárius segélyek célba jutását, szisztematikusan rombolja az egészségügyi és oktatási létesítményeket, és vallási helyszíneket is támadás alá vesz.

A keddi jelentést elkészítő bizottság 2021-ben jött létre, hogy az Izraelben és a palesztin területeken elkövetett esetleges nemzetközijog-sértéseket vizsgálja. Elnöke Navi Pillay, az ENSZ volt emberi jogi főbiztosa és a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság egykori bírája.

Izrael nem ismeri el az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának illetékességét és szerinte a testület és az általa létrehozott bizottságok alapvetően elfogultak Izraellel szemben.

Izrael számos alkalommal hangsúlyozta, hogy katonai hadműveleteinek a Hamász, nem pedig a civil lakosság a célpontja. Az izraeli hadsereg szerint a Hamász "élő pajzsként" használja a civileket.

Daniel Meron, Izrael ENSZ-nagykövete kedden Genfben határozottan visszautasította és "üres rágalomnak", felháborítónak és hamisnak nevezte az ENSZ-bizottság megállapításait.

