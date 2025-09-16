  • Megjelenítés
Kimondta Trump jobbkeze: ha ez megtörténik, 2 hónap alatt véget ér a háború
Kimondta Trump jobbkeze: ha ez megtörténik, 2 hónap alatt véget ér a háború

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter kijelentette, hogy az Egyesült Államok nem fog vámokat kivetni Kína orosz olajvásárlásaira, hacsak az európai országok nem teszik ezt meg előbb. Ezen felül azt is hangsúlyozta, hogy ha Európa jelentősebben részt venne a másodlagos szankciókban, akkor az ukrajnai háború 2–3 hónapon belül véget érhetne - írta meg az Interfax.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter kijelentette, hogy az Egyesült Államok nem vet ki vámokat Kína orosz olajvásárlásaira, hacsak az európai országok nem lépnek először. A miniszter a Reuters és a Bloomberg közös interjújában hangsúlyozta:

Garantálom, hogy ha Európa jelentős másodlagos vámokat vetne ki az orosz olaj vásárlóira, a háború 60 vagy 90 napon belül véget érne,

mivel ez elvágná Moszkva fő bevételi forrását.

Bessent bírálta azokat az európai országokat, amelyek továbbra is vásárolnak orosz olajat vagy Indiában orosz nyersanyagokból feldolgozott olajtermékeket, mondván, ezzel Oroszország Ukrajna elleni háborúját finanszírozzák. Megemlítette, hogy az USA már kivetett vámokat indiai árukra az orosz olajvásárlások miatt, ami "jelentős előrelépést" eredményezett a Új-Delhivel folytatott tárgyalásokban.

Elvárjuk, hogy az európaiak most tegyék meg a részüket, mi nem lépünk előre az európaiak nélkül

- fogalmazott a pénzügyminiszter, aki szerint az USA készen áll együttműködni az európai országokkal az olyan orosz vállalatok elleni szankciók megerősítésében, mint a Rosznyeft és a Lukoil.

Bessant felvetette a befagyasztott, 300 milliárd dollár értékű orosz állami eszközök felhasználásának lehetőségét is. Ezt szerinte úgy lehetne megvalósítani, hogy először kisebb részeket vonnának el a befagyasztott eszközökből, vagy egy olyan speciális alapba helyeznék azokat, amely fedezetként szolgálhatna egy Ukrajnának nyújtandó kölcsönhöz.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

