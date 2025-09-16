Korlátlanul újraválasztható lesz a csádi elnök a parlament alsóháza által kedden jóváhagyott alkotmánymódosítás alapján. A jelenlegi alaptörvény egyszeri újraválasztást tesz lehetővé.

A 2023. december 29-i alkotmány módosítása értelmében egyben

az elnöki mandátum idejét a mostani öt év helyett hét évben határozták meg.

Ali Kolotou Tchaimi házelnök szerint az alkotmánymódosítást az alsóház 171 képviselője támogatta egy tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül. A felsőház, a szenátus várhatóan október 13-án tart szavazást a kérdésről, ami után az elnök aláírásával törvényerőre emeli az előterjesztést.

A módosítás ötről hat évre növeli a parlamenti képviselők mandátumának idejét is.

Idriss Déby Itno csádi elnök 2021-ben történt meggyilkolása után a fia, Mahamat Idriss Déby Itno ragadta meg a hatalmat, és katonai tanács élén kormányozta az országot 2024 májusában tartott elnökválasztásig, amelyen győzelmet aratott. 2024 decemberében parlamenti választást tartottak, amelyen a kormánypárt nagy többséget szerzett.

A legjelentősebb csádi ellenzéki politikus, Succes Masra volt miniszterelnök húszéves börtönbüntetését tölti, amelyet erőszakra bujtogatás címén szabtak ki rá augusztusban.

