  • Megjelenítés
Korlátlanul újraválasztható lesz a csádi elnök
Globál

Korlátlanul újraválasztható lesz a csádi elnök

MTI
Korlátlanul újraválasztható lesz a csádi elnök a parlament alsóháza által kedden jóváhagyott alkotmánymódosítás alapján. A jelenlegi alaptörvény egyszeri újraválasztást tesz lehetővé.

A 2023. december 29-i alkotmány módosítása értelmében egyben

az elnöki mandátum idejét a mostani öt év helyett hét évben határozták meg.

Ali Kolotou Tchaimi házelnök szerint az alkotmánymódosítást az alsóház 171 képviselője támogatta egy tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül. A felsőház, a szenátus várhatóan október 13-án tart szavazást a kérdésről, ami után az elnök aláírásával törvényerőre emeli az előterjesztést.

A módosítás ötről hat évre növeli a parlamenti képviselők mandátumának idejét is.

Idriss Déby Itno csádi elnök 2021-ben történt meggyilkolása után a fia, Mahamat Idriss Déby Itno ragadta meg a hatalmat, és katonai tanács élén kormányozta az országot 2024 májusában tartott elnökválasztásig, amelyen győzelmet aratott. 2024 decemberében parlamenti választást tartottak, amelyen a kormánypárt nagy többséget szerzett.

A legjelentősebb csádi ellenzéki politikus, Succes Masra volt miniszterelnök húszéves börtönbüntetését tölti, amelyet erőszakra bujtogatás címén szabtak ki rá augusztusban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Pénzgyáros AI

Az AI az új vasút -&#160;írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th

PR cikk

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
kijev ukrajna ukrán zászló stock
Globál
Távozik a miniszter, hogy Ukrajna újjáépítéséért felelős megbízott legyen
Pénzcentrum
Ezt nagyon kevés magyar tudja a saját autójáról: óriási bajba kerülhetnek, ha baleset történik
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility