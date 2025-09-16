Megállíthatatlan Amerika legnagyobb riválisának a nyomulása: egy egész régiót kebelezhet be, már háborúról beszélnek

Palau egy csendes-óceáni szigetország a második szigetláncon, ez a térség egyre inkább felértékelődik Kína felemelkedésével és növekvő befolyásával. Az államfő nem igazán fogta vissza magát Peking nyomulásával kapcsolatban,

kijelentette, hogy a „folyamatos a fenyegetés” és a szigete „lényegében háborúban áll” Kínával.

Többen kifejtették már, hogy Washington „bölcsen tenné”, ha megfogadná az ország segélykiáltásait, és növelné a támogatási összegeket az apró sziget vezetőségének.

Surangel Whipps Jr. azt is kifejtette, hogy mit talál kívánatosnak:

Ennek leküzdésére a legjobb módszer a hasonló gondolkodású nemzetekkel való partnerség, amelyek hisznek abban, hogy a béke az erőből fakad, a jelenlét pedig az elrettentésből

– jelentette ki.

Peking az elmúlt években növelte az együttműködését több indo-csendes-óceáni szigettel is, elsősorban a humanitárius és pénzügyi segítséggel kezdik a tapogatózást. Mivel több kormány is szerény kilátásokkal bír, ezért viszonylag kisebb hitellel vagy beruházással is jelentős eredményt lehet elérni. Ezt követően jönnek az egyre mélyebb, technológiai vagy biztonsági együttműködések, amelyek felkeltik annak a gyanúját, hogy lényegében megjelenhetnek új területen a kínai katonák, vagy a hírszerzés. Peking az elmúlt években növelte így a jelenlétét, miközben kifejezetten Tajvan diplomáciai elszigeteltségére törekedett, és az Egyesült Államokat szorítja ki. Az idei évben a Salamon-szigetek a Csendes-óceáni Szigetek Fórumának házigazdája, így például

a vitatott hovatartozású szigeten kívül az Egyesült Államok és Japán sem jelenik meg.

Jövőre viszont Palauban rendezik az eseményt, amely kulcsfontosságú abból a szempontból, hogy még mindig hivatalosan elismeri Tajvant. Kína igyekszik gazdasági nyomást generálni azokra, akik még kitartanak a sziget vezetése mellett, ezzel „jobb belátásra bírni” a kis szigeteket. Van néhány hely, ahol ez a stratégia sikeres volt, ezekre az Egyesült Államok elszigeteléssel reagál, amelyet nem tartanak a legjobb taktikának, mivel éppen a bizalmat csökkenti a területen.

Itt az ideje, hogy Ausztrália, az Egyesült Államok és más hasonló gondolkodású országok válaszoljanak Palau szorosabb együttműködésre irányuló felhívására, és megmutassák, hogy megbízható partnerek, akik tiszteletben tartják a csendes-óceáni szigetállamok igényeit

– jelentette ki Bethany Allen, az Ausztrál Stratégiai Politikai Intézet kínai elemzésének vezetője erről.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: U.S. Army USARPACPAO by Spc. Christopher Smith via Wikimedia Commons