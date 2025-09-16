  • Megjelenítés
Megállíthatatlan Amerika legnagyobb riválisának a nyomulása: egy egész régiót kebelezhet be, már háborúról beszélnek
Globál

Megállíthatatlan Amerika legnagyobb riválisának a nyomulása: egy egész régiót kebelezhet be, már háborúról beszélnek

Portfolio
A Breaking Defese számolt be a Csendes-óceáni Szigetek Fórumának kezdete előtt arról, hogy a Surangel Whipps Jr. palaui elnök szerint egyre fokozódik a helyzet a kulcsfontosságú régióban.

Palau egy csendes-óceáni szigetország a második szigetláncon, ez a térség egyre inkább felértékelődik Kína felemelkedésével és növekvő befolyásával. Az államfő nem igazán fogta vissza magát Peking nyomulásával kapcsolatban,

kijelentette, hogy a „folyamatos a fenyegetés” és a szigete „lényegében háborúban áll” Kínával.

Többen kifejtették már, hogy Washington „bölcsen tenné”, ha megfogadná az ország segélykiáltásait, és növelné a támogatási összegeket az apró sziget vezetőségének.

Surangel Whipps Jr. azt is kifejtette, hogy mit talál kívánatosnak:

Ennek leküzdésére a legjobb módszer a hasonló gondolkodású nemzetekkel való partnerség, amelyek hisznek abban, hogy a béke az erőből fakad, a jelenlét pedig az elrettentésből

– jelentette ki.

Peking az elmúlt években növelte az együttműködését több indo-csendes-óceáni szigettel is, elsősorban a humanitárius és pénzügyi segítséggel kezdik a tapogatózást. Mivel több kormány is szerény kilátásokkal bír, ezért viszonylag kisebb hitellel vagy beruházással is jelentős eredményt lehet elérni. Ezt követően jönnek az egyre mélyebb, technológiai vagy biztonsági együttműködések, amelyek felkeltik annak a gyanúját, hogy lényegében megjelenhetnek új területen a kínai katonák, vagy a hírszerzés. Peking az elmúlt években növelte így a jelenlétét, miközben kifejezetten Tajvan diplomáciai elszigeteltségére törekedett, és az Egyesült Államokat szorítja ki. Az idei évben a Salamon-szigetek a Csendes-óceáni Szigetek Fórumának házigazdája, így például

a vitatott hovatartozású szigeten kívül az Egyesült Államok és Japán sem jelenik meg.

Jövőre viszont Palauban rendezik az eseményt, amely kulcsfontosságú abból a szempontból, hogy még mindig hivatalosan elismeri Tajvant. Kína igyekszik gazdasági nyomást generálni azokra, akik még kitartanak a sziget vezetése mellett, ezzel „jobb belátásra bírni” a kis szigeteket. Van néhány hely, ahol ez a stratégia sikeres volt, ezekre az Egyesült Államok elszigeteléssel reagál, amelyet nem tartanak a legjobb taktikának, mivel éppen a bizalmat csökkenti a területen.

Itt az ideje, hogy Ausztrália, az Egyesült Államok és más hasonló gondolkodású országok válaszoljanak Palau szorosabb együttműködésre irányuló felhívására, és megmutassák, hogy megbízható partnerek, akik tiszteletben tartják a csendes-óceáni szigetállamok igényeit

– jelentette ki Bethany Allen, az Ausztrál Stratégiai Politikai Intézet kínai elemzésének vezetője erről.

Kapcsolódó cikkünk

Újabb súlyos incidens a vitatott területen: összecsapás zajlott a tengeren

Történelmi fordulat jön: először szorulhat háttérbe Amerika egy olyan hadászati területen, ahol verhetetlen volt

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: U.S. Army USARPACPAO by Spc. Christopher Smith via Wikimedia Commons

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Pénzgyáros AI

Az AI az új vasút -&#160;írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-2235131373
Globál
Újabb orosz drónok Lengyelország felett, levegőben a NATO vadászgépei – Híreink az ukrajnai háborúról kedden
Pénzcentrum
Ez az igazi sztárszakma Magyarországon: villámgyors az előrelépés, milliós a fizu
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility