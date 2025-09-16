  • Megjelenítés
Meghökkentő fordulat a lengyel drónincidens kapcsán: lehet, tényleg nem az oroszok lőtték ki a rakétát
Globál

Meghökkentő fordulat a lengyel drónincidens kapcsán: lehet, tényleg nem az oroszok lőtték ki a rakétát

Portfolio
Nem orosz, hanem nagy valószínűséggel lengyel rakéta csapódott abba a házba, amely a múlt héten komoly károkat szenvedett Lubin régióban – írta meg bennfentes források alapján a Rzeczpospolita hírlap.

A múlt héten több – a gyanú szerint orosz – drón, illetve egyetlen egy „azonosítatlan tárgy,” vélhetően egy rakéta csapódott be Lengyelország területén Fehéroroszország felől. A drónok nem voltak felszerelve robbanófejjel, a rakéta azonban egy lakóházba csapódott be és komoly károkat okozott.

A Rzeczpospolita azt írja: úgy értesültek a lengyel haderőhöz közelálló forrásaikból, hogy

az „azonosítatlan tárgy” valójában nem egy orosz rakéta volt, hanem egy amerikai gyártmányú AMRAAM-rakéta, melyet a lengyel légierő egyik F-16-osa lőtt ki légtérvédelmi tevékenység közben.

A lap azt írja: a helyi ügyészség pontosan tudja, hogy lengyel rakéta zuhant a lakóházra, de nem hajlandók erről információkat közzétenni, arra hivatkozva, hogy a vizsgálat még tart.

A rakéta egy légtérbe belépő orosz drónt célzott, de elvétette a célt és a lakóházra zuhant, melynek tetőszerkezete súlyosan megrongálódott. A lakók szerencsére ki tudtak menekülni, a rakéta robbanófeje pedig nem robbant fel.

A Rzeczpospolitának nyilatkozó szakértők ettől függetlenül továbbra is azt állítják: a Lengyelország légterébe belépő 17 drón orosz eredetű volt és lehet, hogy Belarusz területéről indították őket, szándékosan Lengyelország ellen, a cél a NATO légvédelmi képességének és reakcióinak tesztelése volt.

Moszkva tagadja, hogy Lengyelországot célozták volna és azt kommunikálják, hogy szerintük ukrán hamis zászlós hadművelet volt az egész incidens.

Kapcsolódó cikkünk

Újabb orosz drónok Lengyelország felett, levegőben a NATO vadászgépei – Híreink az ukrajnai háborúról kedden

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Pénzgyáros AI

Az AI az új vasút -&#160;írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
phenjan észak-korea
Globál
Jelentett a hírszerzés: megvan, ki vezetheti a jövőben a világ legsötétebb diktatúráját
Pénzcentrum
Ezt nagyon kevés magyar tudja a saját autójáról: óriási bajba kerülhetnek, ha baleset történik
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility