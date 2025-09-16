Meghökkentő fordulat a lengyel drónincidens kapcsán: lehet, tényleg nem az oroszok lőtték ki a rakétát

A múlt héten több – a gyanú szerint orosz – drón, illetve egyetlen egy „azonosítatlan tárgy,” vélhetően egy rakéta csapódott be Lengyelország területén Fehéroroszország felől. A drónok nem voltak felszerelve robbanófejjel, a rakéta azonban egy lakóházba csapódott be és komoly károkat okozott.

A Rzeczpospolita azt írja: úgy értesültek a lengyel haderőhöz közelálló forrásaikból, hogy

az „azonosítatlan tárgy” valójában nem egy orosz rakéta volt, hanem egy amerikai gyártmányú AMRAAM-rakéta, melyet a lengyel légierő egyik F-16-osa lőtt ki légtérvédelmi tevékenység közben.

A lap azt írja: a helyi ügyészség pontosan tudja, hogy lengyel rakéta zuhant a lakóházra, de nem hajlandók erről információkat közzétenni, arra hivatkozva, hogy a vizsgálat még tart.

A rakéta egy légtérbe belépő orosz drónt célzott, de elvétette a célt és a lakóházra zuhant, melynek tetőszerkezete súlyosan megrongálódott. A lakók szerencsére ki tudtak menekülni, a rakéta robbanófeje pedig nem robbant fel.

A Rzeczpospolitának nyilatkozó szakértők ettől függetlenül továbbra is azt állítják: a Lengyelország légterébe belépő 17 drón orosz eredetű volt és lehet, hogy Belarusz területéről indították őket, szándékosan Lengyelország ellen, a cél a NATO légvédelmi képességének és reakcióinak tesztelése volt.

Moszkva tagadja, hogy Lengyelországot célozták volna és azt kommunikálják, hogy szerintük ukrán hamis zászlós hadművelet volt az egész incidens.

