Megkongatták a vészharangot: háború készül, sürgősen növelni kell a stratégiai fontosságú készleteket
Megkongatták a vészharangot: háború készül, sürgősen növelni kell a stratégiai fontosságú készleteket

Tajvannak növelnie kell a háborús tartalékait, hogy egy esetleges konfliktus során is fenntartsa harci képességeit - számolt be az egyik vezető katonai tisztségviselő mondatairól a Taiwan News.

Huang Ven-csi altábornagy, a tajvani védelmi minisztérium stratégiai tervezési osztályának igazgatója kedden bejelentette, hogy

a szigetnek növelnie kell háborús tartalékait a harci képességek fenntartása érdekében egy esetleges konfliktus során.

A sajtótájékoztatón Huang kiemelte, hogy Kína növekvő blokádképessége miatt elengedhetetlen a háborús készletek bővítése. Nyilatkozata azt követően hangzott el, hogy a kabinet nemrégiben jóváhagyott egy különleges ellenállóképességi költségvetést, amely a háborús tartalékokat 30 napról 120 napra növelné.

Az altábornagy szerint az üzemanyag és az ivóvíz kiemelt fontosságú tételek a költségvetésben. Más készletek – például alkatrészek, lőszerek és élelmiszeradagok – megfelelő tárolási körülményeket igényelnek, ezért a költségvetés forrásokat különít el a specializált raktárak felújítására is. A tartalékok a raktárak korszerűsítéseivel és a beszerzési ütemtervek felgyorsításával összhangban fognak növekedni. Huang hozzátette, hogy a minisztérium folyamatosan felülvizsgálja és módosítja az ellenséges blokádok elleni intézkedéseket, valamint a harci képességek fenntartását célzó stratégiákat egy esetleges invázió esetére.

