Megkongatták a vészharangot: háború készül, sürgősen növelni kell a stratégiai fontosságú készleteket

Huang Ven-csi altábornagy, a tajvani védelmi minisztérium stratégiai tervezési osztályának igazgatója kedden bejelentette, hogy
a szigetnek növelnie kell háborús tartalékait a harci képességek fenntartása érdekében egy esetleges konfliktus során.
A sajtótájékoztatón Huang kiemelte, hogy Kína növekvő blokádképessége miatt elengedhetetlen a háborús készletek bővítése. Nyilatkozata azt követően hangzott el, hogy a kabinet nemrégiben jóváhagyott egy különleges ellenállóképességi költségvetést, amely a háborús tartalékokat 30 napról 120 napra növelné.
Az altábornagy szerint az üzemanyag és az ivóvíz kiemelt fontosságú tételek a költségvetésben. Más készletek – például alkatrészek, lőszerek és élelmiszeradagok – megfelelő tárolási körülményeket igényelnek, ezért a költségvetés forrásokat különít el a specializált raktárak felújítására is. A tartalékok a raktárak korszerűsítéseivel és a beszerzési ütemtervek felgyorsításával összhangban fognak növekedni. Huang hozzátette, hogy a minisztérium folyamatosan felülvizsgálja és módosítja az ellenséges blokádok elleni intézkedéseket, valamint a harci képességek fenntartását célzó stratégiákat egy esetleges invázió esetére.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Zuckerberg bemutathatja a jövő szemüvegét: 800 dollárért jön a kijelzős okosszemüveg
Egy holnapi eseményen.
Jelzés érkezett az EKB-ból: a kamatvágási ciklus a vége felé járhat
Jó helyzetben van jelenleg az eurózóna jegybankja.
Meglepő felmérés: minden negyedik számlát késve vagy soha nem fizetnek ki Európában
A kutatás részleteit a Portfolio és az EOS Követeléskezelési trendek 2025 konferenciáján mutatták be.
Külföldi cég vette volna meg a hazai tejipari óriást, de megtiltotta az állam
A tulajdonosok a magyar államnak értékesítenék most.
Drasztikus lépésekre készül a világ egyik legnagyobb autóipari beszállítója, újabb elbocsátások jönnek
Még nagyobb költségcsökkentésre lesz szükség.
Merz kancellár számára rossz hír: kiderült, mi vár a német gazdaságra a következő hónapokban
De még Magyarország számára is van egy jó hír.
Megállíthatatlan Amerika legnagyobb riválisának a nyomulása: egy egész régiót kebelezhet be, már háborúról beszélnek
Egyre hangosabban szólalnak meg a vezetők.
Olyan ökológiai háború indult, ami hamar aktív konfliktussá válhat
Európa meglepő szövetségest talált Oroszország liblingjével szemben.
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
A projektzárás négy arca, és miért fájhat nagyon, ha összekevered
Mikor tekinthető befejezettnek egy támogatott projekt? Amikor az utolsó gépet beüzemelték? Amikor az utolsó számlát kiegyenlítették? Vagy amikor az Irányító Hatóság végre rábólinthat a z
Kijózanodás az AI-horrorból: a szilícium kávét kér
Nem kell tartani az AI-tól, a Terminátor-forgatókönyvek mind-mind olyan képességekre alapulnak, amikkel az AI nem bír, és nem is tudjuk, bírni fog-e valaha. Nemrég terjedelmes... The post Kijóza
Személyi kölcsön: Az ősz legolcsóbb banki ajánlatai egy helyen
Történelmi csúcsra ért a személyi kölcsön piac Magyarországon: 2025 júliusában soha nem látott összegű személyi kölcsönt vettek fel a magyarok egyetlen hónap alatt. Erős a piaci verseny,
A stabilcoinok léte garantálhatja a dollár és Amerika szerepét a világgazdaságban
Nyáron elfogadták Amerikában a "zseni" szabályozást, amely új kapcsolatot jelent a kriptodevizák és a hagyományos pénzrendszer közt. A szabályozás komoly hullámokat kavart, a tradicionális
Pénzgyáros AI
Az AI az új vasút - írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th
Kelet-Közép-Európa - hogyan tudjuk kontrollálni a saját sorsunkat?
Kelet-Közép Európa jövőjét a rendelkezésre álló erőforrások és képességek, röviden a potenciál határozza meg. A kérdés, hogy a potenciált mennyiben tudjuk felhasználni a régió polgá
Top 10 osztalék részvény - 2025. szeptember
Szeptember másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőz
Újabb kínai gyár jöhet Magyarországra - Szemfényvesztés vagy óriási biznisz?
Mit hoz a Wisdom Motor?
Mire elég régiós viszonylatban a hazai bérrobbanás? – A továbbiakhoz a AI-nak is lesz egy-két szava
A termelékenység növelés.
Van értelme még az elitdiplomának az AI korszakban?
Harvardos és yale-es diákok megélése a mesterséges intelligencia előretöréséről.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod