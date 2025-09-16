  • Megjelenítés
Orosz drónok a NATO felett: ezt már Putyin legnagyobb barátja sem hagyta szó nélkül
Kommentálta Aljakszandr Lukasenka fehérorosz vezető a NATO-légterekbe behatoló orosz drónokról szóló híreket. Azt állítja: Belarusznak semmi köze ezekhez az incidensekhez.

A napokban több – vélhetően orosz – drón is berepült NATO-országok légterébe, köztük Lengyelországba, Litvániába és Romániába is.

Lukasenka azt állítja: Fehéroroszországnak semmi köze nincs ezekhez a drónokhoz, sőt, még segítettek is Lengyelországnak lelőni a gépeket.

Lelőttük őket és kész. Nem mindet találtuk el, de rengeteg pénzt költöttünk erre. Ezek nem hozzánk repültek, hanem Lengyelországba. Elmondták nekünk, mennyi drón van, hova repülnek. Azt nem tudjuk, kinek a gépei voltak”

– mondta a fehérorosz vezető a BELTA cikke szerint.

Lengyelország Oroszországot vádolja a drónindításokkal, viszont elismerte Varsó pár napja, hogy a fehérorosz légvédelem valóban segített a robotgépek lelövésében.

Újabb orosz drónok Lengyelország felett, levegőben a NATO vadászgépei – Híreink az ukrajnai háborúról kedden

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

