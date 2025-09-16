Orosz drónok a NATO felett: ezt már Putyin legnagyobb barátja sem hagyta szó nélkül

A napokban több – vélhetően orosz – drón is berepült NATO-országok légterébe, köztük Lengyelországba, Litvániába és Romániába is.
Lukasenka azt állítja: Fehéroroszországnak semmi köze nincs ezekhez a drónokhoz, sőt, még segítettek is Lengyelországnak lelőni a gépeket.
Lelőttük őket és kész. Nem mindet találtuk el, de rengeteg pénzt költöttünk erre. Ezek nem hozzánk repültek, hanem Lengyelországba. Elmondták nekünk, mennyi drón van, hova repülnek. Azt nem tudjuk, kinek a gépei voltak”
– mondta a fehérorosz vezető a BELTA cikke szerint.
Lengyelország Oroszországot vádolja a drónindításokkal, viszont elismerte Varsó pár napja, hogy a fehérorosz légvédelem valóban segített a robotgépek lelövésében.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
