Puccs készül Magyarország szomszédjában? Megtörte a csendet az elnök
Aleksandar Vucic szerb elnök köszönetet mondott Oroszország külföldi hírszerzési szervének, az SZVR-nek, mivel tegnap figyelmeztették, hogy szerintük az ukrán Euromajdanhoz hasonló hatalomátvételi kísérlet szerveződik ellene.

Az orosz SZVR tegnap adott ki jelentést, melyben arról írnak: szerintük a Szerbiában zajló Európa-párti tüntetéseket közvetlenül Brüsszelből szervezték, azzal a céllal, hogy megbuktassák a jelenlegi szerb vezetést.

Aleksandar Vucic szerb elnök pozitívan reagált az oroszok állítására: köszönetet mondott az SZVR-nek és jelezte, hogy bővítik az együttműködést a moszkvai hírszerzési szolgálattal.

Készen állunk erre, régóta készen állunk rá, készen fogunk állni március 15-én is. Köszönjük az orosz partnereinknek a jelzést. A szervezeteink felveszik velük a kapcsolatot. Megőrizzük, megvédjük és védelmezzük Szerbiát”

– idézi a belgrádi elnököt a Vreme hírlap.

Az SZVR majdnem havi rendszerességgel ad ki jelentéseket arról, hogy európai / amerikai vezetők különféle puccsokat készítenek elő Oroszországgal barátságos országokban, 2013-14-es ukrán mintára. Ilyen „puccsot” a szervezet szerint készítettek már elő Moldovában / Transznisztriában, Szlovákiában, Ukrajnában többször és Grúziában is a nyugati hatalmak. Ezekben az esetekben semmi jele nem volt annak, hogy valóban ilyen hatalomátvételi kísérlet történik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

