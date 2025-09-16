Az orosz SZVR tegnap adott ki jelentést, melyben arról írnak: szerintük a Szerbiában zajló Európa-párti tüntetéseket közvetlenül Brüsszelből szervezték, azzal a céllal, hogy megbuktassák a jelenlegi szerb vezetést.
Aleksandar Vucic szerb elnök pozitívan reagált az oroszok állítására: köszönetet mondott az SZVR-nek és jelezte, hogy bővítik az együttműködést a moszkvai hírszerzési szolgálattal.
Készen állunk erre, régóta készen állunk rá, készen fogunk állni március 15-én is. Köszönjük az orosz partnereinknek a jelzést. A szervezeteink felveszik velük a kapcsolatot. Megőrizzük, megvédjük és védelmezzük Szerbiát”
– idézi a belgrádi elnököt a Vreme hírlap.
Az SZVR majdnem havi rendszerességgel ad ki jelentéseket arról, hogy európai / amerikai vezetők különféle puccsokat készítenek elő Oroszországgal barátságos országokban, 2013-14-es ukrán mintára. Ilyen „puccsot” a szervezet szerint készítettek már elő Moldovában / Transznisztriában, Szlovákiában, Ukrajnában többször és Grúziában is a nyugati hatalmak. Ezekben az esetekben semmi jele nem volt annak, hogy valóban ilyen hatalomátvételi kísérlet történik.
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
Követett részvények - 2025. szeptember
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A projektzárás négy arca, és miért fájhat nagyon, ha összekevered
Mikor tekinthető befejezettnek egy támogatott projekt? Amikor az utolsó gépet beüzemelték? Amikor az utolsó számlát kiegyenlítették? Vagy amikor az Irányító Hatóság végre rábólinthat a z
Kijózanodás az AI-horrorból: a szilícium kávét kér
Nem kell tartani az AI-tól, a Terminátor-forgatókönyvek mind-mind olyan képességekre alapulnak, amikkel az AI nem bír, és nem is tudjuk, bírni fog-e valaha. Nemrég terjedelmes... The post Kijóza
A stabilcoinok léte garantálhatja a dollár és Amerika szerepét a világgazdaságban
Nyáron elfogadták Amerikában a "zseni" szabályozást, amely új kapcsolatot jelent a kriptodevizák és a hagyományos pénzrendszer közt. A szabályozás komoly hullámokat kavart, a tradicionális
Pénzgyáros AI
Az AI az új vasút - írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th
Kelet-Közép-Európa - hogyan tudjuk kontrollálni a saját sorsunkat?
Kelet-Közép Európa jövőjét a rendelkezésre álló erőforrások és képességek, röviden a potenciál határozza meg. A kérdés, hogy a potenciált mennyiben tudjuk felhasználni a régió polgá
