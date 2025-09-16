Rejtélyes Gerbera-drón zuhant le Litvániában – Most kiderült, mi áll a háttérben

A balti államok Delfi nevű hírportálja jól informált forrásokra hivatkozva közölte, hogy

a Gerberadrón indítása egy Litvánia ellen irányuló "célzott művelet" volt.

A fehérorosz területről indított akció állítólag nemcsak a litván légvédelem képességeinek tesztelésére irányult, hanem "pszichológiai hatás" kiváltására is.

A források szerint ezért repült a drón Vilnius felett olyan magasságban, ahol a légvédelmi radarok nem tudták észlelni.

A Delfi információi szerint a Fehéroroszországból indított pilóta nélküli repülőgép nemcsak egy nagy hatóerejű robbanószerkezetet tartalmazott, hanem "modern fedélzeti számítógépet és legalább egy SIM-kártyát" is.

