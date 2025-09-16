Súlyos vád: Moszkva segítségével szőttek összeesküvést a kormány megdöntésére Magyarország szomszédjában

A vádhatóság közleménye szerint a tavalyi elnökválasztás novemberi, utóbb érvénytelenített első fordulójában legtöbb voksot szerző Georgescut most az alkotmányos rend megdöntésére irányuló cselekményekben való bűnrészesség és a választási kampányfinanszírozással kapcsolatos hamis adatközlés vádjával állítják bíróság elé.
Az ügyben Georgescun kívül alkotmányos rend megdöntésére irányuló kísérletért vádat emeltek 21 másik terhelt – köztük az időközben külföldre menekült és nemzetközi körözés alatt álló Horatiu Potra zsoldosvezér és 18 feltételezett bűntársa – ellen, akiknek a többsége jelenleg hatósági felügyelet alatt várja a tárgyalást.
A legfőbb ügyészség szerint a tavalyi elnökválasztás félbeszakítását és a választás újrakezdését elrendelő alkotmánybírósági határozat napján, december 7-én,
Georgescu és Potra az Ilfov megyei Ciolpani településen egy lovasfarmon tartott titkos találkozón az államhatalom erőszakos megdöntésre irányuló tervet dolgozott ki,
amelynek részeként a választás megszakítása kapcsán kialakuló felfokozott közhangulatra alapozva, katonai műveletekben jártas zsoldosok bevonásával akartak erőszakot szítani az utcai tüntetéseken, a legitim hatalom ellen lázítva a tiltakozókat.
A közlemény szerint december 8-án hajnalban egy félkatonai szervezet 21, petárdákkal, veszélyes robbanóanyaggal, bozótvágó késekkel, kardokkal, boxerekkel, teleszkópos botokkal és két, lőfegyverekkel felszerelt tagja Potra vezetésével diverziókeltési szándékkal Bukarestbe indult, azonban egy, a 112-es segélykérőre érkezett bejelentés nyomán a rendőrség tetten érte és előállította őket.
A Kongói Demokratikus Köztársaságban harci tapasztalatokat szerző, diverziókeltéssel gyanúsított volt zsoldosoknál később 51 kézigránátot, két gránátvetőt, 40 tölténytárat, 21 pisztolyt, 6 géppisztolyt, egy géppuskát, robbanóanyagot és több száz lőszert találtak a hatóságok a házkutatások során.
Az alkotmányos rend erőszakos megdöntésére irányuló, csoportosan elkövetett kísérletet 10-től 20 évig terjedő szabadságvesztéssel bünteti a hatályos román büntető törvénykönyv.
A Bloomberg beszámolója szerint Alex Florenta főügyész arról tájékoztatott, hogy Oroszország 2022-ig visszanyúló befolyásolási kísérletbe kezdett Romániával szemben, melynek keretében
négy vállalat hamis közösségimédia-fiókok és mesterségesintelligencia-botok egész seregét szervezte meg, amelyek 1,3 millió román állampolgárt értek el.
A kampány fő kedvezményezettje Georgescu volt.
Összesen 2000 Facebook-fiók és mintegy 20 ezer bot vett részt a befolyásolási műveletben.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Robert Ghement
