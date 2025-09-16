  • Megjelenítés
Távozik a miniszter, hogy Ukrajna újjáépítéséért felelős megbízott legyen
Távozik a miniszter, hogy Ukrajna újjáépítéséért felelős megbízott legyen

MTI
Chrystia Freeland szállítmányozási miniszter elhagyja a kanadai kabinetet, új tisztségében az Ukrajna újjáépítéséért felelős különleges megbízott lesz - jelentette be kedden Mark Carney kanadai miniszterelnök.

Az ukrán származású és ukránul is beszélő 57 éves Chrystia  Freeland Kanada Oroszországgal szembeni keményvonalas politikájának egyik szószólója. Az ottawai vezetés számos szankciót vezetett be Moszkva ellen, és több milliárd dolláros segítségnyújtást ígért Kijevnek.

Chrystia valóban egyedülálló helyzetben van ehhez az időszerű és elengedhetetlen munkához, amely jobb jövőt céloz az ukránok és békét Európa számára"

- áll Carney közleményében, amely ugyanakkor nem részletezi a különmegbízott feladatait.

Az egykor nagy befolyású Freeland, akinek váratlan lemondása pénzügyminiszteri posztjáról tavaly decemberben hozzájárult a Trudeau-kormány bukásához, az új kabinetben, Mark Carney alatt, szállítmányozási miniszter lett. Korábban a külügyminiszteri tárcát is vezette.

