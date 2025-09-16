Történelmi fordulat jön: először szorulhat háttérbe Amerika egy olyan hadászati területen, ahol verhetetlen volt

Bár Kína már átvette a vezetést a haditengerészeti járművek mennyiségében az Egyesült Államoktól, ezzel még nem vált automatikusan erősebbé is. Jelenleg ugyanis nagyjából egyetértés alakult ki abban a katonai szakértők között, hogy az amerikai hadihajók nagyobb merülőtonnája és a tűzerőben látható előny továbbra is a világ legerősebb tengeri katonai hatalmává teszik a nyugati nagyhatalmat. Kína erőteljesen törekszik arra, hogy a víz alatti hadviselésben behozza a lemaradást, ezért sorra jönnek a gyárakba az újabb és újabb tengeralattjáró-megrendelések.

A kínai Népi Felszabadító Hadsereg Haditengerészete (Peope’s Liberation Army Navy – PLAN) a tervek szerint 2030-ra ezen a területen is számbéli fölénybe kerülhet.

Az újabb járművek egyre csendesebbek, egyre modernebb érzékkelőkkel és fegyverzettel vannak felszerelve, valamint tovább tudnak a víz alatt maradni.

Ezzel a gyors növekedéssel jelentősen megváltoztak az erőviszonyok az indo-csendes-óceáni térségben, ez kifejezetten Tajvan körül és a Dél-kínai-tengeren jelenthet konfliktust. Washingtonban ráadásul azzal is szembesülniük kellett, hogy az elmúlt években a hajógyártási képességek jelentős visszaesése nem egy gyorsan megfordítható jelenség, ezért tartósan Kína mögé szorulhatnak a haditengerészeti képességeket illetően.

A legfrissebb információk szerint Kína 234, míg az Egyesült Államok 219 hadihajóval rendelkezik, ezek az 1000 tonnánál nagyobb vízkiszorítású katonai tengeri járművek. Mintegy 20 évvel ezelőtt az amerikaiak még jelentős előnyben voltak, de a folyamatosan fejlesztések hatására az arányok gyorsan megváltoztak: Kína behozta a lemaradást, majd az élre tört. A tervek szerint a jövőben is fenntartják ezt a tendenciát, és igyekeznek minden szempontból átvenni a vezetést. Vannak olyan kritikus pontok, amelyekben még évtizedekig előnyben maradhat Washington, így például 11 nukleáris meghajtású repülőgép-hordozója van, Kínának egy sem, bár rebesgetik, hogy a most épülő negyedik hordozója már nukleáris lesz. A tengeralattjárók tekintetében is elborultak az arányok:

az Egyesült Államok 71 nukleáris meghajtású tenger alatti járművel rendelkezik, Kínának 60 van, ebből 12 nukleáris.

Ez a lemaradás jelentősnek tűnik, de Pekingnek fél évszázados tapasztalata van a saját nukleáris meghajtású tengeralattjárók gyártásában, mindez jelentősen javítja a gyártási lehetőségeket. Eleinte orosz segítséggel gyártották ezeket, újabban ettől függetlenül zajlanak a fejlesztések, valamint az újabb típusok képességekben is egyre közelebb kerültek az amerikai versenytársaikhoz. A 093B Típus elnevezésű tengeralattjáró például már függőleges indítórendszereket (VLS) is tartalmaz. A jelenleg fejlesztés alatt álló 095 Típus különösen a lopakodó képességekben léphet nagyot:

A tengeralattjáró-műveletek tekintetében egy olyan technológiai ugrás küszöbén állhatnak, ahol jelentősen lecsendesíthetik a tengeralattjárókat, és nagyon nehéz lesz nyomon követni őket

– mondta Brent Sadler, az amerikai haditengerészet veteránja és a Heritage Foundation vezető kutatója a fejlesztésekről.

Az Egyesült Államok helyzetét rontja, hogy hiába van egyelőre számbéli fölényben az atomtengeralattjáróik egy jelentős részét még a hidegháború idején építették, ezért hamarosan le kell azokat cserélni. Mindez azt jelentené, hogy Kína ebben a versenyben is belátható időn belül átveheti a vezetést. A másik jelentős különbség, hogy ameddig Peking évente folyamatosan több járművet adna át, addig az amerikai terv nem számol jelentős növekedéssel, sőt, inkább visszaesés várható, és csak évtizedek múlva térnek vissza a jelenlegi szintre.

Mindez nem jelenti azt automatikusan, hogy a nagy rivális mindenképpen át fogja venni a vezetést, viszont aggodalmakra adhat okot a Pentagonban.

A tengeri hadviselésben meglévő hosszú múlt és tapasztalat, a modernebb technológia és a szövetségesek jóval nagyobb száma továbbra is az Egyesült Államok javára billentheti a versenyt még akár évtizedekre, de nem véletlen, hogy a Fehér Ház egyre inkább hajlandónak mutatkozik más szövetségesek képességeinek bevonására a kapacitáshiány csökkentésére, és a hadihajók gyártásának felpörgetésére.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: U.S. Navy photo by Mass Communications Specialist 1st Class Dan Meaney, via Wikimedia Commons