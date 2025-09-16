  • Megjelenítés
Újabb orosz drónok Lengyelország felett, levegőben a NATO vadászgépei – Híreink az ukrajnai háborúról kedden
Újabb orosz drónok Lengyelország felett, levegőben a NATO vadászgépei – Híreink az ukrajnai háborúról kedden

Lengyel kormányzati épületek fölött jelentek meg vélhetően fehérorosz drónok hétfő este. Az Egyesült Királyság és Franciaország is vadászbombázókat küldött a régióba a légtér védelmére, egyes források szerint az utóbbiak ráadásul atomfegyverekkel vannak felfegyverezve. A finn hírszerzés arra figyelmeztette Varsót, hogy Moszkva váratlan lépésekre készülhet a ZAPAD 2025-ös hadgyakorlat keretein belül. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Zaporizzsját támadták az orosz drónok

Zaporizzsja városában legalább egy ember meghalt és heten megsebesültek. Ivan Fedorov kormányzó szerint legalább tíz drón csapódott a városba.

(Reuters)

Ennyien érkeztek Ukrajnából hétfőn

Az ukrán-magyar határszakaszon 6996-an léptek be Magyarországra hétfőn. Tartózkodási engedélyt 43 embernek állítottak ki - közölte az ORFK.

(MTI)

Lengyel kormányzati épületek fölött jelentek meg vélhetően fehérorosz drónok hétfő este. Az Egyesült Királyság és Franciaország is vadászbombázókat küldött a régióba a légtér védelmére, egyes források szerint az utóbbiak ráadásul atomfegyverekkel vannak felfegyverezve. A finn hírszerzés arra figyelmeztette Varsót, hogy Moszkva váratlan lépésekre készülhet a ZAPAD 2025-ös hadgyakorlat keretein belül. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Hétfői tudósításunk itt olvasható el.

