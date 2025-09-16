  • Megjelenítés
Újabb súlyos incidens a vitatott területen: összecsapás zajlott a tengeren
Globál

Újabb súlyos incidens a vitatott területen: összecsapás zajlott a tengeren

Portfolio
A korábbiaknál is súlyosabbra fordul a feszültség a Dél-kínai-tenger térségében, miután a kínai parti őrség bejelentette, hogy egy Fülöp-szigeteki hajó direkt csapódott a járművükbe – írja a South China Morning Post.

Újabb súlyos incidens volt Peking és Manila hatóságai között a vitatott hovatartozású Scarborough-zátonynál, amelyet Kína és a Fülöp-szigetek is magáénak követel. Az elmondások szerint a korábbi összezördülésekhez hasonlóan most is előkerültek a vízágyúk, valamint „ellenőrző tevékenységeket” vetettek be. A kínai parti őrség közlése szerint a Fülöp-szigeteki jármű „illegálisan tartózkodott” a területen, ezért volt szükség az intézkedésekre. Az újabb súlyos vita nem sokkal azt követően zajlik, hogy Peking egyoldalúan bejelentette, hogy természetvédelmi területet hoz létre itt.

A kínai parti őrség a törvényeknek megfelelően ellenőrző intézkedéseket hozott több, Huangyan-sziget felségvizein illegális tevékenységeket folytató Fülöp-szigeteki kormányzati hajóval szemben

– közölte a keleti nagyhatalom parti őrségének szóvivője.

Hozzátették, hogy a kínai fél figyelmeztetést adott ki, ennek ellenére „legalább 10 kormányzati hajó” lépett be a területre. Kiemelték, hogy a riválisok minden jelzést figyelmen kívül hagytak, és szándékosan neki is ütköztek az egyik járműnek.

Az esetről egyelőre nem tettek közzé felvételeket, korábban rendszeresen jelentek meg hosszabb videók, amelyek bemutatják a felek közötti inzultusokat. Manila egyelőre nem reagált a vádakra sem.

A térségben kulcsfontosságú kereskedelmi hajóforgalom zajlik, ezért több érintett ország is ragaszkodik az ellenőrzéshez. Elsősorban Vietnám, a Fülöp-szigetek és Kína törekszik erősen az érdekei érvényesítésére. 2016-ban egy nemzetközi bírósági döntés azzal zárta le a vitát, hogy a vitatott részt Manila felügyelete alá helyezte, ez a per Kínával szemben indult. Peking azonban nem hajlandó elfogadni az ítéletet, szerinte ez a saját belügye, illetve a szervnek nincs joga beleszólni a döntésbe.  

Címlapkép forrása: Philippine Coast Guard, via Wikimedia Commons

