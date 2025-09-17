A királyi pompa előtt kellemetlen emlékeztető a sötét botrányra: tüntetők fogadták Trumpot, nem is akárhogy

Mint arról beszámoltunk, Donald Trump kedden késő este landolt Nagy-Britanniában az amerikai elnökök sorában példa nélkülinek számító, második állami látogatására. A mai nap folyamán III. Károly király fogadja majd őt a Londontól mintegy 40 kilométerre található windsori kastélyban.
A látogatás előtt, kedden több tüntető egy hatalmas molinót állított fel a kastély közelében Trump és a pedofíliával vádolt néhai szexuális bűnöző, Jeffrey Epstein közös fényképével,
később pedig képeket is vetítettek kettejükről a kastély egyik tornyára.
A rendőrség közleménye szerint négy személyt őrizetbe vettek rosszindulatú kommunikáció gyanújával a windsori kastélynál történt "engedély nélküli vetítés" miatt, amit "nyilvános mutatványnak" neveztek.
Ide vág, hogy Keir Starmer brit miniszterelnök éppen a múlt héten mentette fel azonnali hatállyal a washingtoni nagyköveti tisztségéből Peter Mandelsont, a kormányzó brit Munkáspárt egyik legbefolyásosabb veterán politikusát, akiről
kiderült, hogy az azelőtt vélelmezettnél is szorosabb baráti kapcsolatot ápolt Jeffrey Epsteinnel.
A botrány megrengette Starmer egyébként is sínylődő miniszterelnökségét, amiről itt írtunk részletesen.
Mandelson "legjobb cimborájának" nevezte Epsteint abban a születésnapi albumban, amelyet az amerikai milliomos kerítőnője, a 20 év börtönre ítélt Ghislaine Maxwell állított össze 2003-ban. A teljes dokumentumot múlt héten hoztak nyilvánosságra az amerikai Kongresszus demokrata tagjai, megerősítendő a Wall Street Journal azon korábbi riportját, miszerint a kötetben szerepel egy állítólagosan Donald Trump által küldött "buja" üdvözlet is. Az amerikai elnök tagadta, hogy ő készítette volna a kérdéses levelet Epsteinnek – akivel évekkel ezelőtt barátok voltak –, majd pert indított a lap ellen.
András yorki hercegről, a néhai II. Erzsébet királynő másodszülött fiáról már évek óta köztudott volt, hogy közeli üzleti és baráti viszonyt ápolt Jeffrey Epsteinnel. A volt amerikai üzletember egyik áldozata be is perelte azon a címen, hogy Epstein több alkalommal szexuális kapcsolatra kényszerítette őt András herceggel. A vádló az incidens idején még kiskorú volt - számolt be az MTI.
Epstein fiatalkorú lányok sérelmére elkövetett súlyos szexuális visszaélések miatt többször megjárta a börtönt. Legutóbb 2019 nyarán vették ismét őrizetbe hasonló vádakkal, de nem sokkal később meghalt a börtöncellájában, a hatóságok szerint öngyilkosságot követett el.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
