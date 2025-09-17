A lengyelek óriási többsége nem hiszi el Trump verzióját az orosz drónbetörésről

Szeptember 10-ére virradóra összesen 19 orosz drón hatolt be a lengyel légtérbe. Moszkva nem ismerte el, hogy szándékosan küldtek volna drónokat a NATO-tagország légterébe. Másnap Donald Trump amerikai elnök úgy nyilatkozott, tévedésből hatoltattak be az orosz drónok.

A lengyel kormány elutasította Trump felvetését. Donald Tusk lengyel miniszterelnök azt írta, ők is azt szeretnék, ha tévedés lett volna, de tudják, hogy nem így van.

A hivatalos lengyel állásponttal, mely szerint szándékos behatolás történt, a lengyelek 81,7 százaléka ért egyet, míg Trump verziójával csak 10,6 százalék.

Érdekesség, hogy a vezető ellenzéki erő, a konzervatív Jog és Igazságosság (PiS) szavazói a legszkeptikusabbak azzal kapcsolatban, hogy tévedésből történt a behatolás: mindössze 4 százalékuk gondolja így, miközben a PiS és az általuk támogatott köztársasági elnök, Karol Nawrocki a leghangosabban Trump-párti.

